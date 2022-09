“Día Mundial del Corazón”: El Centro Municipal de Salud se suma a la toma de conciencia

29 septiembre, 2022

Hoy, 29 de setiembre es el día mundial del corazón como estrategia de concientización ya que según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares causan el fallecimiento de más de 17 millones de personas en el mundo cada año.

Este año se sumaron casi 1000 Tresarroyenses a la campaña de control de la Hipertensión arterial, que, con el seguimiento adecuado, es un factor importantísimo para la prevención de las enfermedades cardiovasculares, ya que la Presión arterial alta (hipertensión arterial) es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, que puede dañarlos. Cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos, que llevan la sangre a todas las partes del cuerpo. Cuando se diagnostica esta enfermedad, es necesario modificar el estilo de vida, además de seguir un tratamiento con medicamentos. La hipertensión, que asociada al estrés, sobrepeso o consumo de sal o alcohol en exceso. Se constituye en una de las principales causas de accidente cerebrovascular, infarto del miocardio, insuficiencia cardíaca o renal.

¿Cómo cuidamos el corazón? Como medidas para cuidarlo no se deben abandonar los tratamientos, las indicaciones médicas y llevar una vida saludable. Desde el Servicio de cardiología del Centro Municipal de Salud, se aconseja a la comunidad como necesario implementar estrategias para reducir los factores de riesgo modificables asociados a las enfermedades cardiovasculares, ya que estas constituyen la primera causa de muerte en el mundo y por esto se implanto este día.

Entre las enfermedades cardiovasculares hay varios grupos. En estos se encuentran las enfermedades coronarias y el infarto dentro de ellas tiene una importante prevalencia en la aparición de afecciones graves.

Los factores de riesgo para el corazón se dividen en dos grandes grupos, aquellos que no podemos modificar, y entre los que se encuentran la edad, cuyo riesgo es más ostensible al superarse los 35 años y cuanto más van en aumento los años, si se le suman los factores modificables, más probabilidades hay de padecer enfermedades del corazón. A los mayores de 65 años ya se los considera dentro de ese grupo de riesgo específico, que es importante controlar. El segundo factor de riesgo que no es modificable, es el sexo que en cuanto al desarrollo de la enfermedad coronaria se da en un mayor número en hombres y en tercer lugar se encuentran los factores genéticos.

Sin embargo estas no son situaciones modificables, por lo cual es muy importante hacer hincapié en todas aquellas enfermedades, que si podemos prevenir fundamentalmente con un estilo de vida saludable y modificando pautas de comportamiento individuales y familiares. Es decir, tenemos opciones para cuidar al corazón y debemos hacerlas parte de nuestra vida cotidiana, asegura el cardiólogo.

Uno de los principales factores de riesgo cardiovascular es el colesterol elevado. El colesterol, una sustancia grasa (un lípido) transportada en la sangre, se encuentra en todas las células del organismo. El hígado produce todo el colesterol que el organismo necesita para formar las membranas celulares y producir ciertas hormonas. El organismo obtiene colesterol adicional de alimentos de origen animal (carne, huevos y productos lácteos) o que contienen grandes cantidades de grasas saturadas. Generar una dieta basada en frutas y verduras, como así también reducir el consumo de sal y de azúcar es fundamental.

