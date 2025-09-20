Día Mundial del Donante de Médula Ósea (audio)

El 20 de septiembre se celebra el Día Mundial del Donante de Médula Ósea por tal motivo, Verónica y Camila representantes de Tres Arroyos Dona Médula Ósea visitaron los estudios de LU 24.

No solo este día es importante dijeron, “para nosotros todos los días son importantes, pero en esta ocasión reconocemos y agradecemos a todos los donantes y potenciales esparcidos por el mundo, en total hay 43 millones de personas anotadas, pero en Argentina contamos 308 mil personas disponibles para donar”.

Camila contó su experiencia “a nivel personal me refiero a Jana, ya que gracias a ella hace tres años recibí su donación, la misma es de Alemania y de ahí rescato la importancia de donar en el mundo”.

Para ser donante de médula ósea debes tener entre 18 y 40 años, estar apto físicamente, pesar más de 50 kilos. Desde el Área de Hemoterapia están atentos a esos pedidos y para ser donantes “deben pensarlo bien por la cantidad de estudios que deben realizarse, hay que poner el cuerpo y algunos se niegan justamente por miedo, lo cual es entendible”, resaltó.

Sobre la compatibilidad mencionaron que “pasa por la genética, actualmente en el mundo aparece un donante cada 40 mil personas siendo un número muy bajo”.

“Hasta los dos años después del trasplante no te dan ningún dato sobre quien te salvo la vida, a mi particularmente lo único que sabia era su país natal, el año pasado me dijeron y me puse en contacto con ella, y deseo que venga el año próximo a Argentina, espero poder conocerla”, dijo Camila.

“Preparamos una nueva colecta para el próximo jueves de 8 a 11 en la sede de los Bomberos, con inscripción previa a través de nuestro Instagram tsasdonamedula”.

“La semana pasada estuvimos en San Luis, Villa Mercedes participando del 10º encuentro de la Red Argentina de Promotores Voluntarios de Donación de Sangre y Médula ósea, obtuvimos nuevos aprendizajes, sumando una nueva experiencia enriquecedora para nosotros. Además, nos mostraron como se practica el nuevo hisopado bucal, que solo se realiza en C.A.B.A y planean implementarlo en todos los lugares”.

“Trabajamos a la par con muchas instituciones Deportivas, Educativas, Culturales, entre otras. Donde nos precisen estamos, este año los clubes deportivos se sumaron a esta iniciativa buscamos distintas formas para concientizar a la personas sobre la importancia de donar, concluyeron”.



