Día Mundial del Síndrome de Down

21 marzo, 2026 0

Este sábado, se conmemora el día Mundial del Síndrome de Down, día para recordar que la diversidad nos enriquece, cada persona es única y valiosa, y que la inclusión no es un gesto, sino un derecho.

Con esta propuesta, el Municipio busca garantizar el acceso, a la información clara y atención integral desde el embarazo, una comunicación del diagnóstico respetuosa, empática y con perspectiva de derechos, además del acompañamiento pleno de la familia y de la niña o niño desde una mirada integral.

Por otro lado, apuntamos a una inclusión educativa real, una vida planificada con la persona como centro, con dispositivos públicos y privados que promuevan el respeto por la singularidad de sus participantes y el uso de la palabra que evite la asociación del Síndrome con características romantizadoras que no tienen en cuenta la diversidad y riqueza de cada persona.

Por más información, acércate al Área de Discapacidad en Pringles 520, de lunes a viernes de 8 a 13, podés comunicarte por WhatsApp al 2983 – 457085 o por Instagram en @discapacidad3arroyos.

Construyamos una sociedad con más respeto, empatía y oportunidades para todos. Porque un mundo mejor es aquel donde nadie queda afuera.

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