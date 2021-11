Día Nacional de la Enfermería: “Muchos enfermeros jubilados querían venir a trabajar”

Hoy es el Día Nacional de la Enfermería. En este marco, Carina Pardiñas, enfermera de Hospital Pirovano y docente de la Licenciatura en Enfermería del CRESTA, habló con LU24 sobre cómo nació su vocación, cuál es su trayectoria dentro de la medicina y agradeció a todos aquellos que siempre la han acompañado.



“Siempre trabaje en el Centro Municipal de Salud, hace 32 años. La vocación surgió muy de joven, tendría 17 o 18 años, comencé a estudiar como una salida y cuando uno entra no puede salir más. Uno lucha con la muerte y un montón de cosas, es algo que te motiva”, dijo Pardiñas.

“Yo fui auxiliar un año, y después me recibí en el 2007 y luego como licenciada, fui una de las primeras recibidas del CRESTA”, informó. “Yo daba Condiciones del Medioambiente del Trabajo. Ahora doy Ética y Legislación, y Emergencias”, manifestó en cuanto a los cargos que cumple como docente dentro del CRESTA.

“Yo trabaje 24 años en terapia intensiva y ahora hace dos años que estoy en clínica. Nosotros muchas veces nos encontramos con situaciones que intentamos resolver, tratamos de conseguir lo que sea para que la gente se trate o consiga un medicamento”, destacó.

“Para nosotros una de las cosas que han sido muy difíciles es estar en terapia, pero lo que paso en esta pandemia, nunca nos pasó. Muchos enfermeros jubilados querían venir a trabajar con nosotros, porque fue una cosa muy rápida, muy nueva y muy dura. Trabajamos todos juntos para que esto salga adelante, queremos que no se relajen y que nos sigamos cuidando, la vacunación es muy importante”, subrayó.



En cuanto a su familia y cómo pudo sostener su trabajo con esta profesión, y las distintas cargas horarias y responsabilidades que surgen de la misma, Pardiñas aseguró que “mis hijos, yo tengo cuatro y algunos hijos del corazón, uno lo hace con la familia, otra no queda. Mi mamá, que ya no está, Amalia me ayudaba cuando yo estaba trabajando, mi hermana y mi marido también, él está apoyándome siempre”.

“Saludo a todos los enfermeros del distrito tanto los privados como también los públicos, y a los enfermeros de las localidades. Además, a mi sobrina y a Florencia, mi nuera, que esta internada”, finalizó.

