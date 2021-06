Día Nacional del Bombero: ascensos en el cuartel local

2 junio, 2021 Leido: 0

Bomberos Voluntarios Tres Arroyos informó que hoy, en el marco del Día Nacional del Bombero Voluntario, se otorgaron los siguientes ascensos al personal del Cuerpo Activo:

Federico Marconi ascendió al grado de Sub Oficial Superior Ayudante Mayor.

Nicolás Marconi ascendió al grado de Sub Oficial Superior Ayudante Mayor.

Matías Casen ascendió al grado de Sub Oficial Superior Ayudante Mayor.

Juan Bilbao ascendió al grado de Sub Oficial Superior Ayudante Principal.

Franco Menchaca ascendió al grado de Sub Oficial Subalterno Ayudante de Primera.

Germán Codagnone ascendió al grado de Sub Oficial Sub Oficial Subalterno SubAyudante.

“Felicitaciones para cada uno de ellos”, expresaron a través de la cuenta de Facebook.

