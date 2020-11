Diana Arias: La Cupido de los Amores inmigrantes

21 noviembre, 2020 Leido: 301

La periodista y docente Diana Arias presentará en un mes Amores inmigrantes, su primer libro basado en hechos reales.

“Este año pude cumplir mi sueño de editar mi primer libro como autora, un proyecto en el que vengo trabajando desde hace años y tal vez la pandemia permitió que dedicara todo el tiempo a concretarlo. Por eso, si quieren emocionarse, reírse y reconocerse, Amores inmigrantes les va dar siete oportunidades”, expresó.

“Cuando hablo de Amores inmigrantes me emociono, porque detrás hay familias que confiaron en mí para que escriba sus historias. Siempre supe que un día iba a escribir la historia de amor de mis abuelos Enriqueta y Alfredo. Ese fue mi punto de partida, a partir de allí, otras personas me hablaron de sus bisabuelos y me convencí de escribir sus historias increíbles. Mágicamente, se iba conformando mi libro. Y además, detrás de Amores hay un equipo de gente con talento y profesionalismo, con los que compartimos este largo proceso”, comentó.

“Amores inmigrantes habla de esperanza, de amor y de coraje. Este libro nos invita a pensarnos herederos de esos hombres y mujeres que hicieron grande a nuestra patria, y lo más importante, todos tenemos una historia para contar”, agregó Arias.

“Cada historia significó una familia, un grupo nuevo de gente en mi vida. Ellos son los protagonistas y me encantará que de a poco los vayan conociendo.

Estoy disfrutando enormemente el proceso de Amores inmigrantes, me estoy ocupando de comunicarlo y contagiar toda la magia que encierra el libro. Quiero ser la escritora de todas las historias de amor posibles, de esas protagonizadas por seres comunes que vivieron experiencias extraordinarias. Amores inmigrantes es una manera más de homenajearlos”, sostuvo la autora.

¿Dónde conseguir el libro?

El libro estará en las librerías a fines de diciembre. Mientras, pueden conocer el universo de Amores inmigrantes a través de sus redes sociales. @_diana.arias en Instagram, Diana Arias en Facebook y en mi página Web www.diana-arias.com.

Volver