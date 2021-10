Diana Arias: “Quiero contar el mundo con historias de amor” (Videos)

Diana Arias habló con LU 24 sobre su visita al programa de televisión Buenos Días América, conducido por Antonio Laje, y contó cómo su libro “Amores Inmigrantes” interpela desde el amor a la sociedad. Además, brindó detalles de sus nuevos trabajos y de qué forma las relaciones personales inspiran y conmueven a las masas.



“Tuve la suerte de estar en el programa de Buenos Días América, sobre un tema que está en el aire, que es la discusión entre Wanda e Icardi. Laje no quiso hablar sobre esa carta sino de las grandes cartas de amor”, dijo.

“Las Historia de amor nunca pasan de moda, lo que ciento a partir de haber escrito este libro es que a todos nos interesa y nos inspira. A partir de Amores inmigrantes, se abrieron puertas a otras historias que quiero contar. Diferentes culturas, personajes muy conocidos y otros anónimos. Creo que estos relatos no pasan de moda, que el amor siempre inspira y cada uno lo vive en la singularidad”, agregó.

“Ahora estoy trabajando en una historia de dos libaneses que llegaron a Argentina en 1912, siendo niños y queriendo casarse. Una historia triste, verídica, que nos deja muchas enseñanzas. Tenemos siempre que contemplar los contextos históricos para emitir una opinión, pero estas historias reales son parte de nuestra historia con mayúsculas y me siento privilegiada por darles vida nuevamente”, detalló.

Grandes historias de amor

Diana Arias presentó este mes un nuevo proyecto. “En realidad es nuevo para mí, pero yo me sumo a una gran iniciativa de dos amigas muy talentosas, Daniela y Silvina, que cuentan la historia de una manera mágica”,

Se trata de un ciclo de Grandes Historias de Amor Imperiales, que Arias presenta junto a sus socias en el Hotel Hilton de Buenos Aires, y que ya contemplan repetir por el éxito de la convocatoria. “Es un ciclo sobre historias de amor de grandes protagonistas de la Historia, estrenamos este mes con la pareja de Napoleón Bonaparte y Josefina de Beauharnais. History After Office es un emprendimiento de dos profesionales de la Historia y la Gastronomía —Daniela Senés y Silvina Blanco— que invitan a conocer la historia con todos los sentidos”.

“Estas son cartas conocidas, pero en la historia argentina, que tuvo una etapa de grandes viajes durante la inmigración, hay un sinfín de cartas que atestiguan la espera, los desencuentros, la pasión y el amor a distancia”, finalizó.

