Dibbern: “Está terminado y para presentar, el proyecto de Universidad para Tres Arroyos”

25 agosto, 2025 0

El proyecto de una Universidad Nacional para Tres Arroyos está terminado y está en proceso de presentación ante el Congreso de la Nación. Una universidad nacional se crea por Ley y así deberá ser, dijo el Dr. Alberto Dibbern a LU24, quien elaboró esta propuesta junto con el Dr. Luis Patricio Ferrario y la directora del CRESTA, Valeria Guido.

Dijo que es un proceso difícil, hoy no puede hablarse de plazos y está muy bien fundamentado. En los argumentos, entre otras cosas se habla de las distancias a otras universidades: 190 Km a Bahía Blanca, 180 a Tandil y casi 300 a Mar del Plata.

Se describe el ámbito geoeconómico del lugar y la capacidad de captación de alumnos de la región que rodea a Tres Arroyos.

Hoy el CRESTA cumple una función preliminar muy importante que se verá reforzada cuando esté la Universidad.

En la Argentina hay pocas Universidades comparado con otros lugares del mundo. Corea del Sur es un tercio de la Provincia de Buenos Aires, tiene aproximadamente 50 millones de habitantes con 400 Universidades. La Argentina tiene una cantidad de habitantes similar, pero con 170 universidades entre públicas y Privadas. Criticó el presente educativo argentino cuando hace bastante tiempo que el Gobierno Nacional no inaugura una escuela nueva.

Queda por delante una serie de trámites complementarios para dar la orientación y se pretende que sea una Universidad con carreras “duales” como en España, Alemania y Países Bajos. Esto quiere decir que el estudiante, desde la mitad de la carrera adelante, ya trabaja en lo práctico.

Finalmente el Dr. Dibbern dijo que “una Universidad no se crea de un día para el otro, lleva su tiempo y el primer paso ya está dado”.

