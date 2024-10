Dibbern y el veto de Milei a la Universidad: “Viene a destruir el Estado y lo está haciendo”

El Dr. Alberto Dibbern, tresarroyense, ex funcionario nacional como Secretario de Políticas Universitarias, habló con LU 24 y brindó su opinión respecto al veto que realizó el presidente Milei a la ley de financiamiento educativo, que el Congreso debatirá, en principio en la Cámara de Diputados este miércoles.

Dibbern opinó que “al veto lo pongo en el contexto de cuáles son sus principales intenciones de gobierno que manifestó en su campaña cuando dijo que viene a destruir el estado y dentro del Estado está la educación pública porque no lo interesa, por lo que uno tiene que ver mas que las acciones cuales son las promesas de campaña y lo que el ha manifestado, que es un topo que viene a destruir el Estado; es anarco capitalista, de un día para otro cerró un hospital para internados mentales, y de un día para otro el presupuesto del año 2024 es el 34% menor para las universidades que el que tuvieron en 2023, y en el 2025 es un 35% menor del que tuvieron en 2023, lo que significa que hay una intención clara que los docentes o profesores, investigadores se vayan, que la universidad se vaya vaciando y que termine en un cierre”.

“La Universidad ha tenido dos momentos más críticos en la historia argentina: la “Noche de los bastones largos” donde desaparecieron y se tuvieron que ir los mayores investigadores que tuvo la universidad argentina, y hoy esta ocurriendo lo mismo, porque al gobierno y al Presidente fundamentalmente no le interesa, esto es lo que él dice: que el Estado no tiene que existir: no hay que andar dando demasiadas vueltas para entender esas palabras, lo que hay muchas circunstancias para que la gente tenga una esperanza de cambio, no le gustó para nada lo que ocurrió en tiempos anteriores, pero hay que analizar lo que está ocurriendo hoy y lo que viene para nuestro futuro”, afirmó.

¿Cómo se sale de esto?

“No se trata de recortar; eso es otra cuestión, el déficit cero no se logra solamente recortando, también hay que mejorar los ingresos, para conseguir bajar el déficit, hubo períodos en Argentina que hubo superávit fiscal; no nos olvidemos que hubo superávit fiscal en los años 2007-2008-2006; yo espero en primer lugar que en la Cámara de Diputados y Senadores se rechace el veto; en segundo lugar esta Ley es para el año 2024 y no habla para nada de lo que ocurrirá en 2025”, dijo.

“Una vez que esta ley sea realidad, hay que discutir de qué manera se mejora el presupuesto para 2025: porque hay manera de generar discursos, el sistema de promoción industrial de Tierra del Fuego que beneficia a unos pocos y perjudica a los argentinos se podría observar: la recaudación impositiva se podría mejorar: no hay preocupación para una mejor recaudación de impuestos; hay muchas cosas para mejorar los ingresos fiscales y poder darle un financiamiento a la educación universitaria y ponerla por lo menos a nivel de lo que ocurre en países de la región, miremos lo que ocurre en Brasil o en Chile, creo que hay una intención de desaparecer todo en el Estado. Este presidente lo tiene en su discurso y su intención de hacerlo, no es una cuestión de decir “no va a haber obra pública” y después va a haber; no, no va a haber obra pública, imaginemos los que viajamos permanentemente por la Ruta 3 vayamos haciéndonos idea de cómo vamos a viajar dentro de 4 años o 5, y no digo que los demás hayan hecho algo, digo que uno tiene la esperanza de que el que sigue haga algo mejor, éste va a hacer algo peor”, especificó.

¿Si se cae el veto y se judicializa el tema, qué pasa en el mientras tanto?

“Si se judicializa el tema yo creo que la Corte Suprema le va a dar la razón a las universidades, no tengo ninguna duda: no hay un solo fallo de la Corte Suprema que no le haya dado la razón a la universidad en el marco de la autonomía que es un derecho constitucional, y quien otorga el presupuesto a las universidades es el Congreso de la Nación y no el Poder Ejecutivo, eso también está en la Constitución y hay que tenerlo en cuenta, no es el Poder Ejecutivo el que le da el presupuesto a las universidades”, finalizó.

