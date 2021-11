Dichiara agradeció el apoyo en las urnas y habló del nuevo mapa político

17 noviembre, 2021

Con un amplio respaldo a la gestión del Frente de Todos que encabeza en Monte Hermoso, Alejandro Dichiara se prepara para convertirse nuevamente en legislador provincial, elegido el pasado domingo como cabeza de la lista en la Sexta Sección, y para dejar el Ejecutivo en manos de Marcos Fernández, quien a su vez ya fue intendente montehermoseño durante dos períodos. En diálogo con LU 24, Dichiara agradeció el apoyo que la nómina de Todos tuvo en los comicios del domingo, pero al mismo tiempo anticipó que para el 2023 “tendrá que venir el trasvasamiento generacional”.

Dichiara destacó, respecto a los resultados en las urnas, que “fue muy importante para mí el apoyo local, los más de 100.000 votos que sacamos en la Sexta, pero además se recuperó Daireaux, Laprida, se hicieron buenas elecciones en Pellegrini, Carmen de Patagones, en Tres Arroyos, merced al trabajo de Pablo (Garate), de los chicos de La Cámpora y los movimientos sociales, y esto demostró que el Frente de Todos está vivo, no como pensaban desde Juntos después de las PASO, que creían que iban a arrasar en estas elecciones. Hubo apenas un punto de diferencia, que tuvo que ver con la posibilidad de salir a militar, a hablar con los vecinos de cómo encontramos el país, qué pasó con la pandemia y qué se puede hacer para adelante, además de las medidas que se tomaron a partir de la derrota en las Primarias. Esto configura un mapa político diferente, hemos equiparado el Senado lo que nos da una tranquilidad para gobernar, y la gente nos dio un apoyo que nos permite estar competitivos en el 2023”, sostuvo.

“La gente nos dio un aviso importante de que no estábamos haciendo las cosas bien, pero al mismo tiempo demostró que no quiere volver al macrismo, a la timba financiera, al país para pocos. Y ya estamos caminando hacia la Argentina que queremos”, concluyó.

