Dichiara aseguró que a pesar de la derrota seccional, no está en juego la banca de “Cuto”

13 septiembre, 2021 Leido: 97

Alejandro Dichiara, intendente de Monte Hermoso, capitalizó el triunfo en su distrito, que Dichiara aseguró que a pesar de la derrota seccional, no está en juego la banca de “Cuto”

Alejandro Dichiara, intendente de Monte Hermoso, capitalizó el triunfo en su distrito, que consideró un “espaldarazo a nuestra gestión y el resultado del crecimiento de la ciudad en el día a día, el acompañamiento en la pandemia”, y expresó su satisfacción empañada, según admitió, “por la derrota en la elección en la Provincia de Buenos Aires para el Frente de Todos, y la preocupación para noviembre y el 2023”.

Dichiara advirtió, no obstante, que si bien no están claros los números seccionales, “no hubo ninguna fuerza que llegue al piso más allá de las mayoritarias, de manera que con 11 bancas puestas en juego entiendo que aún con una derrota importante como la que Todos sufrió en la sección, serían 7 bancas para Juntos y 4 para Todos, y con un escenario aún más complicado la banca del doctor Carlos “Cuto” Moreno, que está en tercer lugar, no estaría en juego. Pero creo que Cuto piensa lo mismo que yo, no están en juego nuestros roles personales sino la respuesta de la gente a un modelo de país. Está claro que no toda la gente quiere volver al modelo que fracasó en 2019, pero tampoco está conforme con esta gestión, y es eso lo que tenemos que corregir”.

En este sentido la derrota en la mayoría de los distritos de la Provincia, observó Dichiara, podría haber respondido a que “la elección se nacionalizó para la gente, y algunos distritos con muy buenas gestiones del Frente de Todos terminaron afectados por eso. Además había una PASO competitiva para Juntos, con más de dos listas, que si bien no serán una sumatoria necesariamente para noviembre, es un alerta”.

Volver