Dichiara dijo que “no hay posibilidad de cerrar la temporada” en Monte Hermoso

11 diciembre, 2020 Leido: 18

El intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, dijo este viernes que la situación epidemiológica de su distrito, donde se produjo una escalada de contagios, en medio de una temporada que recién comienza. El último reporte indica que hay 16 casos activos, de un total de 37 infectados a partir del inicio de la pandemia.



“Era previsible que se disparen los casos. La única forma que podía ingresar el virus era abriendo Monte Hermoso. Cuando se compatibiliza la economía con la salud esto termina sucediendo. Tenemos mucha gente aislada y sabemos que los contagios van a seguir trepando”, expresó Dichiara.

Y aclaró: “De los últimos activos han tenido contactos estrechos. Somos una comunidad muy chica donde todos tienen contacto con todos y vamos camino a la circulación comunitaria. Y el impacto del fin de semana largo que pasó lo tendremos dentro de unos días más”.

“Pasamos de los 18 casos que tuvimos durante meses, a 36 en muy pocos días, a partir de la apertura. No vamos a cerrar, tampoco existe posibilidad de que la temporada no continúe tal como está planificada. Es una cuestión de sentido común, evitamos que haya un brote hasta el día que abrimos y para eso nos estamos preparando, con el hospital modular, las ambulancias y espacios para aislar turistas”, sostuvo el jefe comunal de la vecina localidad balnearia.

Por último, dejó un mensaje claro: “El coronavirus está llegando a Monte Hermoso, como no lo había hecho en los primeros ocho meses de la pandemia. La gente se asusta y es lógico, hay preocupación en los vecinos, más allá de que hay una coincidencia en que la temporada siga. Haremos un ajuste en los controles, sobre todo en los paradores, restaurantes o hasta en las colas de las rotiserías donde no hubo distanciamiento”. (La Brújula 24)

Volver