Dichiara en campaña junto a los empresarios bahienses más fuertes

Finalmente, la semana pasada se concretó la cena del intendente Bahese Federico Susbielles y el diputado/candidato Alejandro Dichiara con los empresarios más poderosos de la ciudad.

Todo fue “a la canasta”, es decir, todos pagaron su tarjeta. Salía unos 100 mil pesos y la mayoría decidió hacer una transferencia electrónica.

Entre los empresarios presentes, se puede mencionar a Jorge “Corcho” Bonacorsi; Luis Gallego (Lago); Luis Vidili y Daniel Canadea (Hospital Español); Oscar Marbella y Guillermo Ciamberlani (REX); Alfredo Dagna (Olimpo); Diego Andrade (concesionarias), Néstor Etman (distribuidora de autopartes); Adrián Santamaría (Constructora Fideisa); Néstor Piñeiro (Financiera Crediba); Gustavo Damiani (Logística y Transporte); Adrián Saschrgorodsky (Laboratorios y Hospitales); Pato Lliteras (La Pacheca); Juani Elías (empresario periodísco); Héctor Jacquet (Cooperativa Obrera).

Además, Rodolfo Zoppi (presidente de la Federación Argentina de Cooperativas); Daniel Neubauer (Club Universitario); Roberto Achares (empresario y dirigente deportivo); “Pancho” y “Panchito” Costa (abogados y empresarios); Daniel Bonacci (corralón); Marcelo Alonso y Favio Rodríguez (estaciones de servicio); Claudio Fitterer (supermercados La Ilusión); Diego Mogliansky (Ecosur); Diego Cerra (Cerra y Moro); Fabian Gurrado (Ingeniería y Arquitectura); Jose Lupi (Ingenieria Vip); Alejandro Tedesco (Solar Bahía); Cristian Ferrero (Carreteras 2000) y Rafael Salguero, secretario de la Cámara de la Construcción local.

El primero en hablar fue Dichiara que, entre otras cuestiones, le contó a los presentes sobre los ejes de campaña, la necesidad de apoyar a candidatos que defiendan la ciudad y la región. Y anunció que, tras la inundación, decidieron no hacer proselitismo de manera tradicional con actos multitudinarios y pegatina de afiches, por una cuestión de “buen gusto” tras la tragedia sufrida por todos los bahienses hace seis meses.

Por su parte, el intendente Susbielles insistió en su idea de hacer una liga regional que empuje por Bahía y detalló las obras programadas por el municipio y la Provincia para reconstruir la ciudad. (fuente La Brùjula)

