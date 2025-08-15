Dichiara en Tres Arroyos: “Hoy más que nunca el estado tiene que estar presente”.

15 agosto, 2025

En plena campaña electoral rumbo al 7 de septiembre, el diputado provincial y candidato a la reelección Alejandro Dichiara visitó Tres Arroyos y pidió reforzar el contacto directo con la gente. LU 24, se hizo presente en la conferencia realizada en la sede del Partido Justicialista (Avenida Rivadavia 469).

“La prioridad que nos plantean en cada lugar es llegar a fin de mes: salarios que no alcanzan, tarifas muy altas y medicamentos que muchos jubilados no pueden pagar. Hoy más que nunca el Estado tiene que estar presente”, afirmó Dichiara.

El legislador llamó a la militancia peronista a recuperar la unidad y la presencia en la calle, reconociendo errores pasados, pero reivindicando los logros en vivienda, salud y educación: “El peronismo siempre volvió para poner de pie a la Argentina después de las peores crisis, y podemos hacerlo otra vez”.

Acompañado por el intendente Pablo Garate, Dichiara destacó el rol social de clubes y entidades intermedias, que además de promover el deporte y la cultura funcionan como espacios de contención. “Más que nunca tenemos que respaldar a quienes sostienen el tejido social de nuestras comunidades”, señaló.

La agenda de actividades, que se desarrollará durante toda la jornada, incluye reuniones con dirigentes de clubes de básquet que participarán del provincial, visitas a ALPI y a la entidad cultural La Casona, donde se prepara el evento Sudestada, entre otras instituciones de la ciudad y el distrito.

Cronograma completo:

11:30: ALPI

12:00: Liga de fútbol

12:30: Asociación Tresarroyense Básquet

13:00: COADIS

13:30: Asilo de Ancianos

14:00: La Casona

15:00: Club Huracán

15:30: cierre en la Plaza San Martin con batucada “Corazón de León”.

