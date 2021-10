Dichiara: “los argentinos no quieren volver al Macrismo, los peronistas siempre hemos puesto de pié al Pais”

27 octubre, 2021 Leido: 29

Alejandro Dichiara, actual intendente de Monte Hermoso y candidato a diputado provincial, comentó su pensamiento transitando ya los últimos días de campaña “estamos tratando de llegar a la gente con un mensaje esperanzador, estamos viendo de alguna forma que estamos saliendo adelante luego de la pandemia y las personas están con otro ánimo.

Indudablemente que hay cosas a solucionar, está claro por ejemplo que es difícil por el momento controlar la inflación, el aumento de los precios también estamos trabajándolo fuertemente, y el incremento del salario es una asignatura pendiente. Estos forman parte de la centralidad de los pedidos que nos hace la gente en esta campaña. Nosotros les explicamos la realidad de la Argentina hoy, que no somos ajenos a cuestiones que están sucediendo en el mundo, y que estamos trabajando para dar solución a las cosas”.

Dichiara sostuvo que “el resultado de las Paso nos dijo claramente que no estábamos en el camino correcto, por eso el llamado de atención lo recogimos para cambiar el rumbo, volver a la charla mano a mano con los vecinos, que fue algo que siempre nos caracterizó pero que el escenario sanitario no nos permitió, ha sido muy positivo para poder hablar claramente de un montón de temas”.

El funcionario político se muestra optimista en cuanto a la reactivación económica, “hay muchas actividades que han repuntado en sus actividades, los números económicos son alentadores, aunque falta para que la gente lo vea reflejado en sus bolsillos, creo firmemente que los argentinos no quieren volver al Macrismo, los peronistas siempre hemos puesto de pié al Pais”.

Volver