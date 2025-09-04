Dichiara, rumbo al domingo: “Es la elección más importante de mi vida”

Alejandro Dichiara, quien encabeza la lista de candidatos a diputados provinciales por la Sexta Sección por Fuerza Patria, dijo que la elección del domingo 7 “es la elección más importante de mi vida”, y agregó que “más allá de haber sido intendente de Monte Hermoso, en este caso, poder encabezar la boleta desde un distrito chico en una Sexta tan grande y espero estar a la altura de las circunstancias, haber representado de la mejor manera a quienes confiaron en mi para encabezar la boleta, y en el caso que la gente me elija para representarlos en la cámara baja”.

Una campaña diferente y una enorme responsabilidad

“Fue una campaña diferente, al haber sido las elecciones desdobladas, y en el cuarto oscuro nos encontraremos con una boleta de dos cuerpos, donde la gente se encontrará con la boleta con mi foto y la foto del concejal primero en la lista de Pablo Garate”.

“Para nosotros es una enorme responsabilidad la elección la hemos tratado de llevar a delante de la mejor manera posible, con el contacto con todos los distritos, para ponernos a disposición y ser sus embajadores ante las autoridades, y acompañarlo a Pablo Garate para los proyectos que puedan mejorar la calidad de vida de los tresarroyenses, por lo que pido que nos acompañen el próximo domingo para poder ganar”.

“Vamos a ser competitivos”

Es una elección distinta, porque la gente está descreída, un poco golpeada y nosotros tenemos que dar una inyección de ánimo que necesita; es importante que vayan a votar para la Democracia, para que sea una fiesta cívica que vivamos todos en paz y si está la posibilidad de que nos elijan, mucho mejor; el peronismo o el frente Fuerza Patria creo que llega de una manera bastante buena a esta elección, vamos a ser competitivos, yo entiendo que la gente necesita que hagamos una autocrítica sobre todo del último gobierno de Alberto, veo que fuimos el único gobierno que en algún momento le dimos derecho a los argentinos, pudimos darles mejor calidad de vida, en pensar en tener una vivienda, ir de vacaciones, donde la educación y la salud pública eran prioridad, donde a los jubilados no les faltaba un programa como el Remediar, y creo que al oficialismo su bandera de ir contra la corrupción les ha pegado un poco la vara en la cara producto de los hechos que son de dominio público y que la gente conoce y no es necesario que los refresque.

“El peronismo debe estar todo junto para ganar la elección”

“Vamos esperanzados realmente a esta próxima elección esperando que la gente nos acompañe, y sobre todo el peronista, les digo a los militantes, afiliados o adherentes al peronismo que de acá al domingo vayamos casa por casa llevando la boleta y hablando con los vecinos, necesitamos dejar de lado alguna rencilla personal o el disgusto por algún cierre de lista que no gustó para entender que más que nunca el peronismo esté todo junto para ir a esta elección a ganarla”.

“La gente está triste, desilusionada, pero es importante ir a votar en Democracia”

Consultado sobre el poco entusiasmo que la población manifiesta respecto a la elección del domingo, Dichiara dijo que “como referencia podemos tomar que hubo una última elección en Corrientes, con una participación del 70 por ciento pero la gente no está bien, está triste, desilusionada con la política y vaya si tiene razón porque no les hemos podido solucionar algunos problemas; dicen que no llegan a fin de mes, que las boletas de gas vienen de ciento cincuenta mil pesos, que el alquiler cuesta quinientos mil, que hay cierre de pymes, pérdida de empleo, que el dólar ya no flota. La gente ve esas cosas, pero vivimos en Democracia y le tenemos que decir a la gente que podemos volver a épocas buenas de la mano del peronismo para que podamos poner en pie a Argentina a partir del 2027; hay que explicarles a los jóvenes lo feo que eran los gobiernos de facto, y de lo bueno que es poder elegir a nuestros representantes: los medios, nosotros y los padres tienen que decirlo permanentemente más allá del partido político que los represente”, finalizó.

