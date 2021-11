Dichiara: “seré el nexo, junto a Garate y “Cuto”, de las políticas que se pueden articular con Provincia y Nación”

El candidato a primer diputado provincial por la Sexta Sección del Frente de Todos, Alejandro Dichiara, visita este viernes Tres Arroyos y Claromecó. “La principal responsabilidad que voy a tener a partir de ahora es ser el nexo, conjuntamente con Pablo Garate y “Cuto” Moreno, de las políticas que se pueden articular desde la ciudad con el gobierno provincial y nacional”, expresó.

En una conferencia de prensa brindada esta mañana, el legislador Pablo Garate se mostró contento por poder recibir al intendente de Monte Hermoso e indicó que la recorrida incluye visitas a Policoop, Cerealcoop, la Cámara Económica, la Asociación de Abogados de Tres Arroyos y Claromecó.

También estuvieron los candidatos a concejales Carla Moreno y Facundo Elgart, quien sostuvo que “nos reconforta muchísimo su presencia y en la recorrida estaremos en Policoop que para nosotros es un lugar que tiene muchas satisfacciones, pudimos dar una vuelta de tuerca con el tema de los traslados en ambulancia, en lo que a mí respecta con la gestión de PAMI, y reivindicar los derechos de los trabajadores en una empresa recuperada”.

Por su parte, Dichiara comentó que “estaba un poco en deuda con venir a la ciudad, estuve recorriendo los 22 distritos de la Sexta Sección pero a veces donde tenemos intendentes del mismo color político uno por ahí no van tanto. y en este caso tener referentes tan importantes como Pablo o ni más ni menos estar compartiendo lista con “Cuto” Moreno, que es un histórico del kirchnerismo, hace que uno se despreocupe un poco, pero soy un militante por sobre todas las cosas, un hombre del peronismo de la sección desde hace casi 30 años”, al tiempo que afirmó que “la principal responsabilidad que voy a tener a partir de ahora es ser el nexo, conjuntamente con Pablo Garate y “Cuto” Moreno, de las políticas que se pueden articular desde la ciudad con el gobierno provincial y nacional”.

Indicó que “la vivienda es un tema acuciante” y en ese sentido mencionó “la necesidad de tener tierras con el Plan Nacional de Suelo que otra vez el peronismo volvió a instalar, la posibilidad de poder tener el techo propio con un crédito accesible, volvieron los Procrear y se están yendo, por suerte, los UVA, con todo lo que arrasaron”.

“Creo que hay una expectativa nueva, producto de que estamos empezando a salir de la pandemia y se empieza a mover el comercio. La gente tiene otro ánimo y eso es muy positivo. Uno viene a ofrecer la militancia”, afirmó.

Dichiara dejó su número de celular (221-5673362) para que “toda la gente de Tres Arroyos y la región que necesite un trámite, ya sea una jubilación, pensión o poder ayudar a una persona que está estudiando y no pudo pagar el alquiler, esas cosas que las hacemos los que realmente entendemos a la política como la herramienta transformadora de la vida de las personas. Eso es lo que vengo a ofrecer, el trabajo conjunto”.

Asimismo, manifestó que “más que nunca los peronistas tenemos que estar todos unidos para que la Argentina vuelva a renacer después de una crisis económica importante. No nos podemos olvidar que cuando le tocó asumir a este gobierno lo hizo con una deuda muy pesada de 44 mil millones de dólares que se fugaron y no sabemos hacia dónde fueron, y es hoy la causa principal de la negociación que tenemos que estar haciendo con el Fondo Monetario Internacional para darle previsibilidad económica a la Argentina”.

Respecto al resultado de las PASO, Dichiara dijo que “esta Sección Electoral tiene una preponderancia muy grande en Bahía Blanca, que ha sido adversa durante muchos años al peronismo. El interior, a veces, no logra equiparar los votos que perdemos en esas ciudades importantes”.

“La asignatura pendiente que tiene este Frente de Todos es el tema económico, te reclaman por el aumento de los precios en la canasta familiar y el detrimento del salario. Creo que esas son las dos causas principales por las que la gente nos ha dado la espalda. No quiere volver a la política neoliberal de 2015-2019, el macrismo nos llevó a interpretar que la política tenía que ser la especulación o timba financiera, pero la gente nos dio un voto de confianza y nosotros, producto de cómo recibimos el país y a los 90 días entrar en pandemia, no pudimos todavía resolver, por ahí pasó el principal problema”, analizó.

“Tenemos que corregir errores propios”

Dichiara admitió “algunos errores que hemos cometido. La gente habla del vacunatorio VIP y de la foto de Olivos, que fueron cosas por las que ya se pidieron disculpas en su momento y también costó la renuncia de un ministro muy importante como Ginés González García pero no miden con la misma vara la fiesta que hizo en su casa “Lilita” Carió y la fuga de los 44 mil millones de dólares. Nosotros no podemos echarle la culpa al electorado, tenemos que corregir errores propios, mejorar y afianzar el frente que tenemos y poner de pie a la Argentina”.

Por último, sobre el dólar, consideró que “es un tema de un sector minúsculo porque el trabajador no compra dólares. Tenemos que tratar de volver a la época de Néstor y Cristina donde la gente tenía la posibilidad de irse de vacaciones, no le faltaba para comer, podía comprarse un auto 0 km. y empezar a pensar en el sueño de tener la vivienda propia. A eso tenemos que volver, seducir a la gente y eso se hace con trabajo y convicción”.

