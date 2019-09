Dictamen favorable para un nuevo comodato de la sede de la Departamental de Policía

La comisión de Hacienda del Concejo, hoy presidida por Claudia Cittadino, dio dictamen favorable al expediente para la extensión del comodato, por cinco años, del edificio de Isabel la Católica 502 donde funciona la Jefatura Departamental de Policía. Por otra parte, ingresó un pedido de los clubes de servicio locales para el otorgamiento, también en comodato, de un predio en el Campus educativo, por lo que se resolvió convocar a los integrantes de los clubes a dar a conocer sus proyectos para el lugar en la próxima reunión. Así lo indicó Cittadino, quien también se refirió a la continuidad del tratamiento de una modificatoria a la ordenanza referida a los fondos de la tasa vial destinados a la Patrulla Rural.



“Se podría haber resuelto con los chicos dentro”

Por otra parte, y a raíz de su presencia en la reunión del Consejo Escolar en la que se trató el tema del cierre del Centro Complementario, Cittadino indicó que “mi opinión es la misma del viernes, no soy técnica pero la arquitecta Taraborelli que representa a Infraestructura provincial en el Consejo Escolar fue muy clara al indicar que sólo se había recomendado algún cambio en la instalación, y que no había ningún riesgo para nadie por lo que la medida fue exagerada. Pero sobre todo lo que pienso es que no se entiende que un funcionario por teléfono avale la clausura de una institución tan sensible, donde más de 150 chicos comen y son contenidos y se los asiste en cuestiones básicas como la higiene, después de un fin de semana en la situación que estamos atravesando y que es sin duda muy difícil para muchas familias”.

La concejal vecinalista consideró que “si hubo errores que se podían corregir y no había riesgos, porque el que hace se puede equivocar, eso se podría haber resuelto con los chicos dentro de la escuela”.