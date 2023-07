Diego Benítez de Compromiso Vecinal: “Hay que escuchar a la gente”

10 julio, 2023

Cada vez falta menos para las PASO que se celebrarán el próximo 13 de agosto en todo el país y en este contexto, las campañas políticas ya están en marcha. Este martes por la tarde, Diego Benítez, quinto precandidato a concejal de Compromiso Vecinal, visitó los estudios de LU 24.

Sobre su llegada a la candidatura, Benítez comentó: “hace muchos años que vengo colaborando con el partido, de alguna u otra forma. Tenia ganas de involucrarme para tratar de ayudar desde mi lado. Llegó este momento con la edad justa, Claudia (Cittadino) es una persona que realmente admiro porque es una trabajadora incansable, no lo dudé en ningún momento y lo conversé con mi familia que me van a acompañar, algo que es muy importante. He colaborado con clubes, cooperadoras hace tiempo. Se hace una buena camaradería y escuchamos a la gente. Me decidí a estar y con lo que he aprendido desde los 13 años que trabajo me llevó a decir que si y estar con muchas ganas de trabajar.”

Además, y sobre el equipo de trabajo que hay en la lista, detalló: “siempre hay cosas que cambiar y para hacer. Está claro que el Movimiento Vecinal en estos 20 años ha cambiado Tres Arroyos y ha crecido, pero siempre se puede ir por más. Con el gran equipo y la lista que se ha formado, tienen muchas ideas y propuestas para mejorar la ciudad en todos los ámbitos. Tenemos un equipo conformado por gente de muchas profesiones y ámbitos diferentes. En este caso, la gente va a ver en la lista un cambio absoluto en gestión, trabajo y juventud, que también es muy importante.”

Y acerca de los pedidos de la población, que lo conocen por ser comerciante dentro de nuestra ciudad, Benítez explicó: “los temas de seguridad y salud siempre están en la boca de la gente. Yo siempre estoy con directores, secretarios y, por ejemplo, Gabriel Guerra me contaba como se trabaja en la guardia pediátrica y está bueno involucrarse para saber de los temas. Hay que escuchar a la gente, porque ellos son siempre el termómetro, después nosotros evaluamos y analizamos como trabajar en base a esos temas.”

Finalmente, se expresó respecto a la decisión de Carlos Sánchez de no postularse y concluyó: “fue muy fuerte la decisión que tomó Sánchez. Son 20 años de gestión y es lógico el cansancio. Por suerte he charlado muchas veces y es un placer escucharlo por cómo trabaja y gestiona. Claudia sabe lo que es tener ese rol y vamos a seguir con muchas cosas de las que ya están haciendo. Estamos muy convencidos de que si nos toca gobernar, haremos todo para que Tres Arroyos pueda seguir mirando para adelante.”



