Diego Benítez: “nuestra bandera es la continuidad”

4 octubre, 2023

Este miércoles por la tarde, Diego Benítez, candidato a concejal por el Movimiento Vecinal, visitó LU 24 y habló de cara a las elecciones que definirán los destinos de Tres Arroyos.

Acerca de sus inicios en la política, explicó: “hace 8 o 10 años que vengo colaborando con el Movimiento Vecinal y nunca me había llegado la propuesta. Se me dio todo porque ya tenía ganas de sumarme y me lo propusieron. Cuando Claudia me llamó acepté enseguida sin dudarlo”.

Además, y sobre cómo viene trabajando con el equipo luego de las PASO, detalló: “antes teníamos la incertidumbre de cómo se iba a acoplar el equipo de Werner Nickel, pero realmente lo han hecho fantástico. Teníamos un grupo espectacular y ahora tenemos un grupo fabuloso, todos tirando para el mismo lado y trabajando y escuchando a la gente.

En la lista somos casi toda gente nueva, que cada uno tiene su trabajo fuera de la política y tenemos ideas y propuestas nuevas para mejorar aún más Tres Arroyos”, remarcó.

En cuanto a la influencia positiva del partido que representa en la ciudad, destacó: “la gente que viene de afuera te lo dice, ha habido un cambio muy importante de acá en relación a hace 20 años. Si bien faltan y van faltar cosas por hacer, se irán haciendo de a poco, tarde o temprano.”

También habló de los temas más importantes que tienen en carpeta y dijo: “seguridad y salud son importantes en la ciudad. He asistido a los debates y escucho algunos candidatos y pareciera que están desinformados, es algo que molesta, pero cada uno tira agua para su molino. El trabajo del Movimiento Vecinal siempre fue armar las propuestas y después realizarlas, no prometer cosas que después no se van a cumplir.

Las cosas están a la vista, nuestra bandera es la continuidad y los nuevos buscamos aggiornarnos con nuevas propuestas en distintos ámbitos. Cada uno tiene su función y su idea. Dentro del partido todos somos escuchados así que eso es algo que está realmente muy bueno.”

