Diego Benítez y los preparativos para la etapa final de Los Bonaerenses en Mar Del Plata

9 octubre, 2025 0

Los Juegos Bonaerenses y Culturales llegan a Mar Del Plata y Tres Arroyos tendrá a sus participantes compitiendo, los mismos partirán a “La Feliz” el próximo lunes a las 7, y se quedarán hasta el sábado 18.

Diego “Chino” Benítez Coordinador de La Dirección de Deportes visitó los estudios de LU 24 y dijo “viajaremos con mas 180 deportistas además de los chicos que representarán el Área de Cultura”.

“En total llevaremos 19 disciplinas, divididas en Adultos, PCD y Juveniles, estamos muy contentos ya que en la Etapa Local tuvimos 3 mil inscriptos, superando ampliamente la convocatoria del año pasado.

“Esperamos un gran marco de personas ya que participan 500 mil deportistas, acompañados por profesores, además si tenemos en cuenta que estarán presentes 135 municipios diferentes yo siempre les digo a los chicos que disfruten”, expresó.

“Participaremos en 43 disciplinas distintas, nuestra delegación se divide en chicos de 12 a 18 años, además de los adultos como así, también alumnos que compitieron representando sus localidades como Claromecó, Reta, Copetonas, entre otros Distritos del Partido”, aseguró, Benítez.

“Es un trabajo comenzado hace 3 meses, y para nosotros es una responsabilidad enorme pese que siempre les decimos a los profesores que se hagan cargo de sus alumnos, por nuestra parte, estamos atentos a todo cuidando la integridad de los chicos desde que llegamos al hotel hasta que volvemos a Tres Arroyos”, resaltó.

“Desde el martes a las 7 de la mañana empieza la competencia a las 6 nos tenemos que levantar para preparar todo, luego viernes y sábados se disputan las semifinales”, contó.

“En mi caso que hace mucho tiempo estoy a cargo de esta tarea y lo hago con mucha felicidad además me alegra ver a los chicos disfrutar, los invitamos a todos para que estén atentos a cada resultado que será enviado y publicado a través de LU 24”, concluyó.

