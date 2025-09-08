Diego D´Annunzio fue trasladado a un nosocomio de alta complejidad en La Plata

Diego D’Annunzio, de 45 años, único sobreviviente de la tragedia vial que cobró la vida de tres vecinos de Copetonas fue trasladado a un nosocomio especializado en la ciudad de La Plata.

Recordamos que presentó al momento del siniestro fractura de fémur y permaneció internado en el hospital San Antonio de Gualeguay, donde luego de una evolución favorable en su estado general de salud, los médicos decidieron trasladarlo a un centro que atiende casos específicos.

