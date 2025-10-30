Diego eterno: a 65 años de su nacimiento, el mundo del fútbol vuelve a celebrar a Maradona

Este 30 de octubre, Diego Armando Maradona cumpliría 65 años. Ídolo inmortal, genio indomable y símbolo del fútbol argentino, su legado sigue vivo en cada cancha y en cada frase que dejó marcada en la historia.

Cada 30 de octubre, el planeta fútbol se detiene para recordar el nacimiento del hombre que cambió para siempre la forma de entender este deporte: Diego Armando Maradona. Nacido en Villa Fiorito en 1960, Diego no fue solo el mejor jugador de su generación, sino también una figura cultural, política y popular que trascendió cualquier frontera.

A 65 años de su nacimiento, su recuerdo sigue tan vigente como en aquellos días de gloria con la camiseta de Argentina, Boca, Napoli o Newell’s. Desde el gol a los ingleses en México ‘86 hasta su despedida entre lágrimas en la Bombonera, Maradona fue y será sinónimo de pasión, talento y rebeldía.

El “10” dejó mucho más que jugadas memorables: dejó frases eternas, declaraciones que resumen su personalidad única, su manera de sentir el fútbol y su vínculo con el pueblo.

Las frases eternas de Diego:

“La pelota no se mancha.”

— En su partido despedida, en 2001, frente a un estadio repleto que coreaba su nombre. Una síntesis perfecta de su amor incondicional por el fútbol.

“Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha.”

— Dicha esa misma tarde, para reconocer sus errores sin renunciar a su esencia.

“Si me muero, quiero volver a nacer y ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona.”

— Una de sus frases más recordadas, que muestra la plenitud con la que vivió su destino.

“A los ingleses les hicimos un gol con la mano de Dios.”

— La explicación más maradoniana posible de aquel tanto histórico en México ‘86, mezcla de picardía y mística nacional.

“Yo soy del pueblo, no del poder.”

— Una declaración de principios que lo acompañó toda su vida, más allá del fútbol.

“A mí me cortaron las piernas.”

— Así describió su dolor tras ser suspendido en el Mundial de Estados Unidos 1994, otra de sus frases imborrables.

“No importa lo que hice en mi vida, me basta con lo que hice en una cancha.”

— Palabras que resumen su legado deportivo, intocable y eterno.

El legado sigue vivo

Desde Napoli hasta Buenos Aires, pasando por Cuba, Nápoles, Barcelona y Dubái, miles de homenajes se repiten cada año para celebrar su nacimiento. Murales, camisetas, altares y cánticos lo mantienen presente.

Porque Diego nunca fue solo un futbolista: fue un símbolo del sueño popular, del potrero y de la rebeldía hecha talento. Y cada 30 de octubre, el mundo vuelve a decir lo mismo:

Gracias, Diego. Eternamente gracias.

