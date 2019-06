Diego Jiménez explica cómo afecta al país suba de aranceles a la importación de EEUU y China

El profesor Diego Jiménez, en los estudios de LU 24 brindó conceptos a la disputa que mantienen China y Estados Unidos por el incremento de los aranceles a la importación que ambos determinaron, y como se desarrolla el contexto internacional, el que afecta también a la Argentina.



“Estamos hablando de dos de las más grandes economías del mundo, una potencia existente como Estados Unidos y otra que está creciendo, China, y se ha dado una guerra comercial con la suba de aranceles, los impuestos a la importación, por ejemplo cuando entra un producto chino se cobra un impuesto más caro”, dijo.

“Estados Unidos tiene el PBI per cápita que gana cinco veces más que los chinos, y se da un déficit comercial con China de más de cuatrocientos mil millones de dólares, casi el PBI de Argentina, todo lo que producimos en el año, una locura de dinero; por otro lado Trump dijo en su campaña que “primero América”, para que las cosas se produzcan en EEUU, para incrementar el mercado laboral, ante lo que sucede cuando se pierden puestos de trabajo por la migración de México y los productos chinos”, sostuvo.

“Trump sube los aranceles, luego de establecer la tregua en Argentina en el G20, que terminó en marzo, hasta que decidió aumentar primero un doce y hasta el veinticinco por ciento, y China hizo lo mismo, apuntando al votante americano, a los granjeros, a la soja, al votante de Trump”, agrega.

“vivimos en un mundo globalizado con economías interdependientes, es muy difícil hablar de nacionalismo económico, entonces cualquiera de las dos medidas afectan a las dos naciones, y muchos analistas dicen que van a terminar acordando para que los dos salgan ganando o pierdan menos”, dijo.

“Argentina es un país rico pero no puesto en funcionamiento”

Creo que la Argentina no tiene un proyecto de país consistente, y se da una cosa curiosa, una gran contradicción, los argentinos a nivel individual son exitosos, el sector productivo tiene una dinámica comercial muy buena en lo privado, y no sucede lo mismo con el Estado, es más lento, y no tiene la misma dinámica que los privados, lo que no pasa en ningún lugar del mundo. Hay una falacia: el sector agropecuario es el sector más dinámico de Argentina, el más eficiente, y el complejo industrial exportador de Rosario es uno de los más importantes del mundo, pero eso es mérito del sector agropecuario. Que sea el único exportador a nivel competitivo o el más exportador es un problema de la Política de Estado de la Argentina”.

La pulseada EEUU -China

“El mundo está tan interrelacionado que afecta al país, por ejemplo cuando Trump estableció los aranceles al acero y al aluminio, hizo excepciones por lo que Argentina “zafó”. El caso del I Phone encarece ya que las partes o el ensamblado de China vendrá más claro; la tecnología 5G que desarrolla Huawei no será comprada por USA y eso desfavorece a todos los vendedores de tecnología”, referenció Diego Jiménez.

“Debemos redefinir el “Vivir con lo nuestro”

“El vivir con lo nuestro debe redefinirse, potenciar aquello que puede ser mejor para el país dando mayor trabajo entendiendo que parte de eso tiene que ver con una buena relación con el mundo; la Argentina históricamente ha tenido tres problemas básicos: Gasta más que lo que ingresa, segundo el problema inflacionario y tercero la falta de un mercado de capitales, es decir que Argentina no tiene bancos propios que puedan financiar su crecimiento”, aseveró.

“Trump es un mal necesario; creo que hay razones que tienen que ver con la política internacional en el sentido que no quiere populismos en América Latina, y Argentina además es importante por tamaño en el Cono Sur, y por eso están sosteniendo, aunque el costo es para los Argentinos”, dice Jiménez.

“La “memoria” de las Cancillerías: el que no paga es Argentina, más allá de los nombres”

“No queda otra, hay algo que en política exterior se llama la memoria de las Cancillerías; el mundo no nos ve como Fernández Macri, Alfonsín u otros, el que no paga es Argentina, el mal pagador, el que gasta más los fondos es Argentina, no importa quien gobierne; los presidentes firman en nombre de Argentina, y ahora los candidatos ya dicen vamos a cumplir con las obligaciones”, sostuvo.

“Muchas veces las políticas que tienen como objetivo obtener votos internos son a costo de futuro, y lo paga el ciudadano, por lo que hay que evaluar a la hora de votar ese tipo de cosas: el costo de las malas decisiones y el costo del cortoplacismo”, relató.

“Una manera de entender muy simple hasta qué punto como el mundo está relacionado es ver como se estrena simultáneamente un estreno de una película que se hace en Los Ángeles, Buenos Aires y Tres Arroyos, pero hoy por hoy, nosotros la veremos desde fuera”, concluyó.