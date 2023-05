Diego Palladino y “book-cassette”, una idea de tecnología retro combinada

5 mayo, 2023

Los emprendedores son siempre novedosos y cada vez hay más innovaciones. Dicho esto, Diego Palladino creó los llamados books-casettes, que son una idea de tecnología retro combinada y ante esto, le contó esta mañana a LU 24 sobre su interesante proyecto.

Por su parte, Palladino explicó: “con Agustina Martino creamos esto que es una especie de casette ampliado en el que se reemplaza la cinta por papel y en este último hay texto. Lo que se logra es leer “scroleando” pero con una birome, como cuando se retrocedía en su momento.”

Y siguiendo en este hilo, sobre el origen de la idea en particular, comentó: “la idea surgió por comentar el prejuicio del que los jóvenes no leen. Lo cierto es que no se lee tanta literatura, pero se está leyendo todo el tiempo el contenido que hay en el celular y de otra manera. Los books – casettes son todos libros tradicionales o cuentos con títulos de dominio público.”

Finalmente, dio detalles sobre cómo acceder a esta tecnología novedosa y dijo: “el Instagram es @bookcassette, y el valor es de $7500. No trabajamos a pedido, porque es muy difícil de armar algunos libros que son muy largos. El más pedido en este último tiempo es El Principito.”

