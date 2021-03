Diego Rodríguez confirmó el pago de salarios en el Hospital por carrera profesional

El director administrativo del Centro Municipal de Salud, licenciado Diego Rodríguez, confirmó que el Municipio pagará los sueldos acorde a la carrera profesional hospitalaria, pero advirtió que habrá que emprolijar cuestiones vinculadas al trabajo de cada servicio.

“Se estaba trabajando desde hace tiempo con los profesionales de distintos servicios, acordando cuestiones vinculadas a la metodología de trabajo y haciendo un esfuerzo económico desde el Municipio, con eje también en la situación sanitaria. Y así llegamos a liquidar los haberes de marzo de acuerdo a lo que indica la carrera profesional hospitalaria. Así que cuando cobren, percibirán el 10% de incremento que tendrán todos los empleados municipales este mes, y además cobrarán de acuerdo a la carrera, lo que no en todos los casos significa un aumento”, puntualizó.

En este sentido, explicó que “en las distintas escalas, para un cargo de 12 horas no habrá diferencia de sueldo prácticamente, pero también dependerá de la antigüedad de cada profesional. En el caso de las guardias de laboratorio, por ejemplo, donde hay cargos de 24 horas, habrá diferencia salarial”.

“Esta cuestión ha tenido muchos parches con el correr del tiempo, por eso lo que queremos es conocer cómo funciona cada servicio, y apuntar a ordenarlos. Porque la carrera fija aspectos relacionados con el salario básico, pero los profesionales cobran otras bonificaciones, por trabajo extra que realizan. Todas esas cuestiones hay que emprolijarlas, y por supuesto seguir trabajando en la carrera profesional hospitalaria no solo en lo salarial sino en otros temas que contempla, para adecuarla a la situación salarial actual. Ya es una ordenanza vieja y necesita reformularse, por supuesto como resultado de un trabajo conjunto entre los propios profesionales, el Ejecutivo y el Legislativo”, concluyó.

