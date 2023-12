Diego Rodríguez: “Fueron casi ocho años de trabajo, pasó mucha agua bajo el puente”

8 diciembre, 2023

El Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Tres Arroyos, Diego Rodríguez, en contacto con LU 24 se refirió a la labor cumplida en su cargo y también analizó la actividad cumplida como Director administrativo del Hospital Pirovano.

“Me parece apresurado hacer un balance como Jefe de Gabinete, porque fue muy poco tiempo, pero en principio ha sido un puesto en el que he tratado de coordinar todas las decisiones políticas de nuestro intendente, conocía a los compañeros, por lo que estoy muy conforme”, sostuvo inicialmente.

Al repasar su paso por el Hospital, Rodríguez dijo que “fueron casi ocho años de trabajo, pasó mucha agua bajo el puente; hemos pasado la pandemia, creo que en ese sentido nos marcó para toda la vida, pero si tuviera que marcar algo especial en la gestión, diría que en 2016 se instrumentó la cirugía laparoscópica, por lo que pudimos marcar equidad en ese sentido ante la diferencia que existía entre el Hospital y una clínica, por lo que pusimos en valor todos los quirófanos del hospital, con equipamiento, totalmente pintados.

“En 2018 – 2019, cuando empezamos a pensar en la Planta de Oxigeno era una utopía y pasados dos años fue realidad, y eso nos ayudó en la pandemia porque cuando muchos hospitales corrían para brindar atención, nosotros teníamos la planta”.

Respecto a la tarea de llevar adelante los números, Rodríguez sostuvo: “Es una tarea muchas veces poco agradable, decir muchas veces no y algunos sí, pero creo que fue fácil por el capital humano que tenemos y rápidamente entendían cuál era el camino que marcábamos desde la Dirección, y no concebíamos otra forma de avanzar sin trabajo y perseverancia, para mí fue el desafío mas importante y el más gratificante”.

“He pensado mucho en cumplir un ciclo, y ahora me preocupa encontrar una actividad laboral que me satisfaga tanto al servicio de la gente”, argumentó.

Sobre el Presupuesto aprobado el jueves dijo que “es muy difícil el financiamiento, los insumos aumentan de acuerdo al dólar, al tipo de cambio, pero nosotros siempre tuvimos la metodología de atender primero al paciente, lo que teníamos que gastar y luego nos ocupábamos del financiamiento; siempre hay cuestiones que atender en salud y muchas veces pensar en la economía es difícil en el Hospital yo siempre me preocupe por la atención sanitaria y luego por los números”.

Siempre el apoyo de Coco es fundamental”, sostuvo respecto a la tarea de la Comisión de Amigos y en particular referencia a Eugenio Galilea agregó: “lo voy a extrañar mucho a ese trabajo, siempre pasaba al mediodía, y también creo que tenemos un Hospital con un grupo humano increíble”.

