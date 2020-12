Diego Rodríguez informó al Concejo el Presupuesto del Hospital Pirovano

4 diciembre, 2020

El Director Administrativo del Hospital Pirovano, Diego Rodríguez, asistió a la reunión extraordinaria de la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, en la cual expuso respecto a los gastos del nosocomio del presente año, y de qué manera se financiarán los mismos en el Presupuesto 2021.

“Tratamos de comunicar que es lo que pensamos a la hora de hacer el Presupuesto, con un año un tanto particular y a su vez, di todo el detalle de lo que pensamos hacer, en cuanto a la ejecución respecto del personal, los aumentos de los insumos, cómo van a pegar en el Presupuesto, y como pensamos recaudar el año próximo”, relató.

“Estamos impulsando un cambio importante en cuanto al recupero de costos y la idea es salir a buscar ese dinero que nos falta en el Hospital y también hablamos un poco de la ejecución del Presupuesto de este año, muchos concejales hicieron consultas de cómo se ejecutó, espero haber saldado todas las consultas”, dijo.

“Queremos seguir impulsando hacer un Presupuesto con mejores servicios de salud, y respecto al del año próximo, y quizás las mayores dudas que plantearon los concejales son por el aumento en la tasa de salud”, advirtió.

“Terminamos un año con lo justo, con baja recaudación y un aumento bastante importante, estoy contento porque el personal ha respondido muy bien; seguimos ordenados y aparentemente se empieza a ver una luz en el camino. Seguiremos trabajando para cuando esto se desactive, terminar con un Hospital ordenado lo mejor posible, afirmó.

“Cada vez que vengo al Concejo a hablar del Presupuesto, trato de evacuar todas las dudas y venir con todos los números que me requieren; y, como muchas veces decimos con el Secretario de Hacienda, no perdemos las esperanzas de convencer al resto de que lo que estamos haciendo, es lo que pide la situación”.

