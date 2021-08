Diego Santilli en LU 24: “Hay que ir a buscar a los casi 500 mil chicos que dejaron la escuela”

21 agosto, 2021 Leido: 93

Diego Santilli, pre candidato a Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires de Juntos, estuvo en los estudios de LU 24, en el marco de la visita que realizó este sábado a Tres Arroyos, en donde habló sobre sus propuestas de cara a las elecciones PASO que se llevarán a cabo el 12 de septiembre. “Estoy muy contento por la recepción en Tres Arroyos, llegué temprano porque hice escala en Punta Alta y otra en Coronel Suárez. Tuve una reunión con los vecinos, muy interesante, por zoom y presencial, fue una charla muy rica con los productores y los comercios”, dijo.



Santilli, además manifestó que estuvo caminando por el centro de nuestra ciudad y por la arteria principal, donde aprovechó para hablar con los vecinos sobre sus inquietudes: “Son los mismos problemas de siempre, estructurales, pero profundizados por la pandemia. No es la pandemia solo, sino que los chicos no aprenden, y eso, no te permite tener un futuro mejor, la pandemia lo agudizó porque estuvieron un año y medio las escuelas cerradas”, aseguró.

Sus propuestas:

Educación

En cuanto a sus propuestas para mejorar y cambiar el contexto actual que atraviesa la provincia de Buenos Aires, el candidato señaló que “el primero de los tres proyectos que voy a presentar es ir a buscar a los chicos que dejaron la escuela, casi 500 mil chicos, 280 mil de nivel primaria y secundaria. Sin educación no salimos, es la base por la cual uno puede construir una provincia y un país mejor, voy a presentar un proyecto de Ley que le obligue al Estado a decir cómo va a hacer para que los chicos vuelvan”.

Asimismo, agregó la necesidad de evaluar los contenidos y a los alumnos porque “si no evalúas no sabes qué nivel de problemas tenés, no es evaluar para ver el error. La evaluación no es estigmatizaste, te sirve para ver que nos falta. La evaluación no puede ser discrecional al gobierno de turno, hace dos años que se suspendieron las Pruebas Aprender”.

Por otro lado, señaló la necesidad de generar una “emergencia educativa de infraestructura necesaria y adecuada, con el equipamiento y la conectividad. Tenemos que tener una política de Estado para que todas las aulas tengan WI-FI, eso necesita tener una infraestructura acorde”.

Trabajo

“Sostener a las pymes que están, prorrogando la moratoria un años más y bajando los impuestos laborales a los sectores más complicados, por ejemplo los gastronómicos y el turismo”, manifestó.

De esta forma, amplió diciendo que “después es necesario generar puestos de empleo jóvenes, que son los que más fueron afectados en toda América Latina, mi proyecto es bajar los impuestos para la contratación de personas jóvenes de entre 18 y 35 años”.

Seguridad

En cuanto a la seguridad en la provincia de Buenos Aires, Santilli remarcó que “lo que he planteado es un país donde sus ciudadanos se sientan seguros cuando a los delincuentes se los atrapa, se los condenan y cuando cumplen esa condena”.

“En la provincia de Buenos Aires, hay entre 10 mil y 15 mil policías que hacen tareas administrativas, esos policías tienen que estar en la calle, en la esquina de tu barrio, parada del colectivo, la estación de tren y arriba de los patrulleros”, detalló.

“Cuando esos policías prevengan o detengan a los delincuentes, es necesario que no entren y salgan por otra puerta. Hay que modificar el Código Procesal Penal para los delitos violentos, como lo son los homicidios, violación o robos a mano armada. Endurecimiento de las penas en los delitos graves”, puntualizó.

“No puede ser que un delincuente violento se le vea reducida su condenada. No va esa reducción sobre aquellas personas que asesinan o venden droga”, finalizó.

Volver