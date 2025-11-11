Diego Santilli juró esta tarde como ministro del Interior
En la tarde de este martes, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, Diego Santilli juró como ministro del Interior en un acto que contó con la presencia de familiares, amigos y varios dirigentes del PRO.
Al término del acto, Santilli expresó: “estoy muy contento con la designación que ha hecho el Presidente Milei sobre mi persona. Hoy, dando el punta pie inicial, ya habiendo jurado y poniéndome a trabajar”.
Por su parte, confesó no haber invitado a Mauricio Macri a la jura al sostener que “quisimos hacer algo austero, cortito. No me parece de buen gusto llamar a una persona de un día para el otro. Hay que hacer las cosas como corresponde”.