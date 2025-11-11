Diego Santilli juró esta tarde como ministro del Interior

11 noviembre, 2025 0

En la tarde de este martes, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, Diego Santilli juró como ministro del Interior en un acto que contó con la presencia de familiares, amigos y varios dirigentes del PRO.

Al término del acto, Santilli expresó: “estoy muy contento con la designación que ha hecho el Presidente Milei sobre mi persona. Hoy, dando el punta pie inicial, ya habiendo jurado y poniéndome a trabajar”.

Por su parte, confesó no haber invitado a Mauricio Macri a la jura al sostener que “quisimos hacer algo austero, cortito. No me parece de buen gusto llamar a una persona de un día para el otro. Hay que hacer las cosas como corresponde”.

