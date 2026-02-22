Diego Zyncenko agradeció el acompañamiento para buscar a Jonás

El delegado municipal en Reta, Diego Zyncenko envió una nota para difundir el agradecimiento a quienes acompañaron la búsqueda del joven Jonás Verdú Lizarriaga durante el tiempo en el que el accionar de las distintas fuerzas convocadas por la Defensa Civil se realizó en la localidad balnearia.

“Hola, quiero agradecer profundamente a cada uno de los vecinos, amigos y turistas que se sumaron a la búsqueda de Jonás. Desde el primer momento hemos tratado de preservar y acompañar a la familia en todo lo posible. Lamentablemente, como ya es de público conocimiento, el joven fue encontrado durante el mediodía de ayer”, sostiene.

Agrega: “La familia se encuentra finalizando los trámites para trasladarlo a Moreno. Los costos del traslado serán cubiertos por los municipios, y quiero destacar la rapidez y predisposición para ponerse de acuerdo entre Martín Garate, Secretario de Desarrollo Social, y el equipo de Mariel Fernández”.

“Por otro lado, fue realmente conmovedor llegar ayer temprano al lugar del rastrillaje y encontrar a más de 25 vecinos dispuestos a colaborar desinteresadamente. Ese gesto habla de la calidad humana de nuestra comunidad. Nuevamente, gracias”, explica.

“Quiero agradecer especialmente a las fuerzas municipales y provinciales que guiaron las tareas; a Celina, psicóloga que voluntariamente se sumó al grupo de crisis; al personal del destacamento; a la comisión de bomberos y a los Bomberos de Reta y Claromecó; al personal de la Delegación que cumplió la recorrida nocturna de 20 a 6 hs.; a Roco Machado, Luis Machado, Rodrigo Sendra, Alejo Toledo, Gero Bie, Pablo Aristegui y Martín Durdos”, enumera y sigue: “También a los pescadores que se pusieron a disposición: Gusty Olthoff, Martín López, Don Machado, Carlitos Castro y familia, Octavio Pedersen, y Fabián de Cabañas Yuan Fer; al cuerpo de guardavidas; a Jorge Merino del parador Tequila; a Dante Zingales; a Susana Molina; al personal del CAPS Reta; a la familia Badano; a Nahuel Grenikoff, Lucas Chillemi, Emilio Goyeneche, Homero Salinas, Fede Diberto, Gustavo Codagnone, Diego Beaufort y Carlos Prizzi”.

Destaca a los funcionarios que también se pusieron a disposición, como Franco Pegue, Secretario Privado del Intendente; delegados municipales tresarroyenses y el de Oriente y “muy especialmente a Juan Apolonio, Secretario de Seguridad”.

“Seguramente me estaré olvidando de alguien, y lo agregaré oportunamente”, afirma y traslada su agradecimiento además “al Padre Roberto, y a mi familia, que me sostiene. Nunca los nombro, pero cuando uno vuelve a casa con tanto dolor y frustración, ellos están esperando con un abrazo”.

