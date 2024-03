Diego Zyncenko: “hay que plantear a Reta como uno de los balnearios más importantes del sur de la Provincia”

6 marzo, 2024

Diego Zyncenko, quien aspira su continuidad como delegado en Reta, habló con LU 24 sobre su postulación, y dijo que “mucho no se puede decir, es un poco lo que dijo Pablo Garate en el discurso, estar cerca del vecino”.

“Reta ha crecido muchísimo en lo que es el territorio pero no hay acompañamiento en su infraestructura, un poco lo que les pasa a todas la localidades en general, porque en la gestión vecinalista han estado muy fuera de lo que es el programa de Presupuesto del municipio, y la postura del gobierno de Pablo y de Unión Por la Patria, pasa por tenernos en cuenta, arrimarnos recursos”, expresó.

“Hemos hecho gestiones en su momento por el Jardín de Infantes, y si bien falta mucho porque son muchos años de una gestión que no miraba a las localidades, ahora contamos con el compromiso de Pablo”, agregó.

“Creo que lo fundamental es el agua potable y luego trabajar en serio en el tema de turismo, pero no hay estadísticas, no hay controles sobre las propiedades en alquiler, no hay registro de proveedores de servicios; hay que trabajar y plantear a Reta como uno de los balnearios más importantes del sur de la Provincia”, resaltó.

“Cuando comenzamos la gestión tuvimos el temporal del 16 de diciembre que fue muy fuerte y todavía estamos reparando daños y sufriendo las consecuencias; uno siempre aspira a tener más recursos, otra pala y otra motoniveladora, pero el personal no ha parado de trabajar”, concluyó.

