Diego Zyncenko: “Los concursos de pesca impactan positivamente en Reta”

15 noviembre, 2025

El Delegado municipal en Reta Diego Zyncenko, se refirió al impacto económico que generan los concurso de pesca para la localidad, en diálogo con LU 24 mencionó que “en más de una ocasión, notamos que los pescadores quedan impactados y deciden invertir en la economía local”.

“Los concursos de pesca son los que más movimiento generan en el distrito, impactando positivamente a cada localidad que es sede de dicho evento deportivo”, resaltó.

“Tenemos la suerte de decir que más de un pescador volvió para disfrutar de nuestros atractivos turísticos, a su vez, el Municipio es un sostén muy importante para atraer a más turistas”, mencionó.

“El apoyo de Pablo Garate fue fundamental para que todos los delegados hagamos el esfuerzo de formarnos como comunidad. Desde el primer día nuestra gestión, tomó el compromiso de hacer lo necesario para estar cerca del vecino, escuchando y respondiendo sus reclamos”.

“Actualmente, en la Delegación cuento con un equipo consolidado, quienes salen inmediatamente cuando suena el teléfono, solo nos falta el mantenimiento de las calles y el tema de CELTA con las luminarias públicas”, expresó.

“Hace 8 años, con mi esposa Paola Acuña nos vinimos desde Tristán Suárez a Reta. En un primer momento veníamos en el verano, después en Invierno y con el tiempo decidimos invertir abriendo la inmobiliaria, ya instalados en la localidad, con el acompañamiento de Pablo Garate nos metimos en la Política”.

Sobre la explosión en Ezeiza, donde el funcionario tiene su casa, mencionó “mi familia está ubicada 4 kilómetros, hable con ellos y por suerte están todos bien, además me dijeron que sintieron el estallido”.

