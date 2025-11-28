Diego Zyncenko y el aniversario 96º de Reta

El Delegado de Reta Diego Zyncenko habló con LU 24 sobre los preparativos para el Acto Protocolar por el Aniversario 96ª de la Localidad, a realizarse este viernes desde las 11, en la Avenida del Pescador, frente a la Iglesia La Sagrada Familia.

El Funcionario dijo “para la ocasión, vendrá el Intendente Pablo Garate, además de todas las instituciones locales, es una oportunidad excelente para reencontrarnos con nuestros vecinos, con la posibilidad de plantearnos nuevo objetivos y en que debemos mejorar, en referencia a nuestra labor Municipal”.

“Los festejos serán el próximo sábado, mismo día en el que inaugurarán oficialmente la Temporada de verano 2025/2026, desde la Delegación trabajamos durante todo el año haciendo hizo un gran esfuerzo, aun nos faltan algunos detalles, como las calles y cortar el pasto en los espacios públicos”.

Sobre el movimiento el finde semana, Zyncenko aseguró que “vinieron bastante turistas, muchos aprovecharon el finde para preparar su casa, no tuvimos ningún inconveniente y todos colaboraron con nuestro trabajo, al no tirar basura en el pueblo”.

“La situación económica es muy preocupante, aunque la esperanza de una buena temporada esta presente siempre, Reta sigue siendo un lugar muy tranquilo, donde los chicos y la familia pueden disfrutar libremente”, expresó.

“La licitación del Peaje, nos preocupa creemos que si se lleva a cabo la obra, golpearía muy fuerte en el tránsito hacia nuestra Localidad, esto ya fue planteado en la última Sesión del Concejo Deliberantes”, concluyó.

