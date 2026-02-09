Dieron a conocer los ganadores del Bono contribución para el Hospitalito de Claromecó

9 febrero, 2026 326

Rotary Club Tres Arroyos y la Asociación de Amigos del Centro Municipal de Salud de Claromecó informan los ganadores del Bono Contribución que se realizó el sorteo ante la escribana Carla Blanco, finalizado el concurso.

El Primer Premio un TV NOBLEX Led 43″ se adjudicó Facundo Zabaljauregui.

El Segundo Premio una entrada para la edición 65° de la Corvina Negra en el 2027 fue para Mariano López de Ipiña.

El Tercer Premio una entrada para la edición 65° de la Corvina Negra en el 2027 fue para Laura Distefano.

“Muchas gracias al Club Cazadores de Tres Arroyos que gentilmente todos los años nos donan los premios. Y a toda la comunidad que nos ayudó colaborando para que el Hospitalito de Claromecó pueda seguir atendiendo a su comunidad y a los turistas que se acercan a la villa.”, expresaron desde la institución.

Volver