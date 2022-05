Dieron de alta a Benjamín, el bebé agredido por el gato de la familia

El bebé que el pasado jueves fue atacado por un gato de la familia fue dado de alta en Bahía Blanca este miércoles.

Así lo informó a LU 24 María José, su mamá, quien a su vez agradeció la atención brindada en el Hospital Italiano de la ciudad sureña.

En contacto con LU 24, dijo: “Benjamín está estable, siempre respondió al tratamiento, y tenemos que ir nuevamente a Bahía Blanca para que le apliquen una vacuna antirrábica”, y expresó su agradecimiento “al Dr. Facundo Zabaljáuregui, que nos puso en contacto con la Dra. Roselló que nos atendió en Bahía Blanca, en el Hospital Italiano y también al Dr. Parraquini, que fue el que generó que pudiéramos tener una ambulancia para viajar, en el Hospital”.

Sobre el traslado, manifestó: “mi hijo viajó sin médico, con una pérdida de sangre importante, en el Hospital Pirovano nos recibieron las chicas de la guardia, la Dra. Almendra, pero no hay nada para resolver el problema en la gravedad, y es para destacar lo mal que estamos con el tema pediátrico”.

“A raíz de una nota anónima que salió en el Facebook LU 24, me interesa explicarle a la gente la poca empatía que maneja a la hora de realizar comentarios desafortunados; nadie tiene idea de lo que nosotros vivimos, de la desgracia, de la desesperación en la situación tan trágica que nos pasó con Benjamín, y también para prevenir: nosotros teníamos un gato doméstico, castrado que lo teníamos de bebé, y nunca me imaginé que podría ser una amenaza para mi hijo; al gato cuando Benjamín nació, lo sacamos al patio y vivía un poco en el garage y un poco en el patio por una cuestión de higiene, y por los celos, pero nunca manifestó una señal de agresión”, aseguró.

Respecto a lo sucedido, dijo que “ese día mi marido vino con mi hijo del medio de la escuela y me retiré al trabajo, pasé por el cajero a las cinco y diez, y cuando abrí la puerta de mi trabajo, me llama mi marido a las cinco y media desesperado; me imaginé que el bebé se había ahogado, cosas que le pueden pasar a un recién nacido, pero nunca se me habría ocurrido que el gato nuestro pudiera hacerle esto a nuestro hijo”.

“Ese día lo había dejado durmiendo en la cama, el bebé lloró y mi hijo y mi marido con mi hijo le llevaron la leche y se encontraron con el gato encima del nene, y ni siquiera tenía los deditos, se los había comido”, relató.

“Por esos comentarios, quiero hacer un poco de conciencia para la gente que está detrás de un teclado, cuando no tiene ni idea de lo que pasa la familia, para comentar, lo que nos pasó es eso, es una realidad”, expresó.

“En el sistema de salud estamos en la nada con lo pediátrico”, agregó y sostuvo: “mi hijo salió de la clínica Hispano, no había un pediatra para que lo acompañe, no sé por qué nos trasladaron, nos fue a buscar la Ambulancia, salimos, y uno ni siquiera lo piensa, pero nos pusimos a analizar que nuestro hijo tenía mucho riesgo de vida, y llegó a Bahía Blanca con 24 de hematocrito y 3 de hemoglobina, y si hubiera ocurrido algo en el viaje, no había un médico que hiciera una reanimación o una maniobra más compleja que hubiera necesitado”, concluyó.

