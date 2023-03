Dieron detalles de los cambios en el Certificado Unico de Discapacidad

13 marzo, 2023

Nuevas disposiciones en relación con el Certificado Unico de Discapacidad rigen a nivel nacional, y en el ámbito local la presidenta del Consejo Municipal para las Personas con Discapacidad, Ana Scarpaci y el encargado del área, Mariano Paniso, dieron precisiones sobre la base de que los cambios impactarán sobre

“Hay aspectos sobre los que recibimos consultas y que pueden generar confusiones, pero es más sencillo de lo que la gente supone. Se habla de un certificado de carácter permanente, que se hace una sola vez, pero eso no es tan así: lo cierto es que los emitidos en su momento y aún vigentes, impresos en papel moneda y con una fecha de vencimiento, ya no vencerán sino que tendrán actualizaciones. Y la principal diferencia entre vencimiento y actualización es que una vez cumplida la fecha, la persona con discapacidad no perderá derechos, sino que tendrá un año -previa notificación- para proceder a la actualización. Recién pasado ese plazo caducará el certificado y los derechos”, explicaron.

El objetivo de estas nuevas disposiciones también es migrar desde el CUD impreso en papel moneda al documento digital con una contraparte impresa, algo similar a los títulos de los automotores. “Esto simplificará el hecho de no tener que presentar papeles en las dependencias que lo requieran, porque habrá un registro digital de los certificados. Y lo mismo ocurrirá con los pases libres de transporte, a nivel nacional y provincial”, completaron.

Lo más importante, señalaron los funcionarios, es que nadie que tenga hoy su CUD vigente debe hacer ningún trámite urgente, porque los cambios afectan sobre todo a los certificados nuevos. No obstante, tanto en el área de Discapacidad municipal, sita en calle 1810 Nº 465 o por WhatsApp al 2983457085.

