Dieta Detox post fiesta ¿si o no?

28 diciembre, 2023

Yo mantengo la teoría de más vale “prevenir que curar” y siguiendo esta línea, podemos decir que es mejor “prever que dejar librado al azar”. La comida, casi siempre, nos da la posibilidad de organizarla con anterioridad. Más allá de que podamos controlar el menú o no, lo que si podemos tener previsto, es como vamos a seleccionar los alimentos que integren el plato al momento de comer. A continuación, te dejo algunos tips que te permitan llevar adelante un fin de año sin tantos desbordes.

El domingo 31 tratemos de:

• Hacer un día normal, saludable, sin abusar de las harinas ni las cosas dulces.

• Tener tiempo para realizar actividad física.

• No acumular hambre desde el mediodía, es importante merendar. Uno generalmente trata de no comer nada y cuando tenés hambre, llegas a la cena y no hay nada que te llene.

• Durante la cena:

 Evitar el picoteo previo a la comida, si lo hay que sea sin pan (para comer menos).

 Elegir que vas a comer y poner todo en el plato, así será más simple controlar la cantidad.

 Que tu plato tenga siempre algo de ensalada.

 Con el postre haremos lo mismo intentando que el plato contenga fruta.

 Con los confites, frutos secos, turrones, etc, usar el mismo sistema de selección y si eso te gusta más que el postre, evita comer lo que menos te gusta!

 Al alcohol, es importante combinarlo con agua, recordá que son calorías que no aportan nutrientes, cuanto menos consumas siempre es mejor!

Estas recomendaciones no apuntan a bajar de peso ó “no engordar” durante las fiestas, sino a sentirnos bien al día siguiente y disfrutar del encuentro sin la necesidad de caer en los excesos.

Entonces podemos concluir que no será necesario desintoxicarnos si decidimos no excedernos, no se trata de abandonar los buenos hábitos hasta el año que viene, ni tampoco evitar los eventos .

Carolina Tedesco

Lic. en Nutrición MP 6764 / Comunicadora

