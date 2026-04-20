Difunden cronograma de Festejos por el Aniversario de Tres Arroyos

20 abril, 2026 0

La Municipalidad realizó la difusión del cronograma de festejos por los 142 años de la ciudad.



Bajo el título ¡Tres Arroyos cumple 142 años y lo celebramos entre todos!, desde la comuna invitan “a todos los vecinos a ser parte de este aniversario tan especial, con propuestas para disfrutar en comunidad, compartir y seguir construyendo la ciudad que queremos”.

Durante tres jornadas: Jueves 23, viernes 24 y sábado 25 en el Escenario Juan Pesalaccia, en Av. Ituzaingó y Matheu se desarrollarán los mismos, según el siguiente cronograma:

Jueves 23, durante todo el día: food trucks, emprendedores y parque de diversiones.

Viernes 24

10:30: – Entrega floral en el Monumento a Dardo Rocha

11:00: – Acto oficial

12:00: – Desfile Cívico

18:30: – Presentación del Libro (A escala Real) Museo del Automóvil por Valentina Pereyra.

Desde las 19:30 – Shows de artistas locales

Sábado 25

17:00 – Liga Bonaerense de Freestyle

Desde las 20:00 – Shows de artistas locales y luego, un cierre especial.

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