Difunden cronograma de Festejos por el Aniversario de Tres Arroyos

20 abril, 2026

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Difunden cronograma de Festejos por el Aniversario de Tres Arroyos

La Municipalidad realizó la difusión del cronograma de festejos por los 142 años de la ciudad.


Bajo el título ¡Tres Arroyos cumple 142 años y lo celebramos entre todos!, desde la comuna invitan “a todos los vecinos a ser parte de este aniversario tan especial, con propuestas para disfrutar en comunidad, compartir y seguir construyendo la ciudad que queremos”.

Durante tres jornadas: Jueves 23, viernes 24 y sábado 25 en el Escenario Juan Pesalaccia, en Av. Ituzaingó y Matheu se desarrollarán los mismos, según el siguiente cronograma:

Jueves 23, durante todo el día: food trucks, emprendedores y parque de diversiones.

Viernes 24

10:30: – Entrega floral en el Monumento a Dardo Rocha

11:00: – Acto oficial

12:00: – Desfile Cívico

18:30: – Presentación del Libro (A escala Real) Museo del Automóvil por Valentina Pereyra.

Desde las 19:30 – Shows de artistas locales

Sábado 25

17:00 – Liga Bonaerense de Freestyle

Desde las 20:00 – Shows de artistas locales y  luego, un cierre especial.

Difunden cronograma de Festejos por el Aniversario de Tres Arroyos