Difunden cronograma de Festejos por el Aniversario de Tres Arroyos
La Municipalidad realizó la difusión del cronograma de festejos por los 142 años de la ciudad.
Bajo el título ¡Tres Arroyos cumple 142 años y lo celebramos entre todos!, desde la comuna invitan “a todos los vecinos a ser parte de este aniversario tan especial, con propuestas para disfrutar en comunidad, compartir y seguir construyendo la ciudad que queremos”.
Durante tres jornadas: Jueves 23, viernes 24 y sábado 25 en el Escenario Juan Pesalaccia, en Av. Ituzaingó y Matheu se desarrollarán los mismos, según el siguiente cronograma:
Jueves 23, durante todo el día: food trucks, emprendedores y parque de diversiones.
Viernes 24
10:30: – Entrega floral en el Monumento a Dardo Rocha
11:00: – Acto oficial
12:00: – Desfile Cívico
18:30: – Presentación del Libro (A escala Real) Museo del Automóvil por Valentina Pereyra.
Desde las 19:30 – Shows de artistas locales
Sábado 25
17:00 – Liga Bonaerense de Freestyle
Desde las 20:00 – Shows de artistas locales y luego, un cierre especial.