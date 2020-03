Difunden medidas de prevención por Coronavirus en Tres Arroyos

11 marzo, 2020 Leido: 4

La Secretaria de Prevención y Salud y el Centro Municipal de Salud recomiendan a la comunidad las siguientes medidas de prevención, según el protocolo dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación respecto del COVID- 19 (CORONAVIRUS):

Lavado de manos con alcohol en gel de manera frecuente, Higiene nasal con pañuelos descartables, toser y estornudar contra el pliegue del codo, No saludar con beso ni dando la mano; evitar visitas y contacto con personas con enfermedad respiratoria, no asistir a actividades laborales ni instituciones educativas mientras se curse una enfermedad respiratoria, evitar multitudes y visitar a ancianos en hogares y centros de salud.

Si en los últimos 14 días visitó Italia, España, Francia, Alemania, China, Corea del Sur, Japón o EE.UU o estuvo en contacto con algún caso sospechoso de Coronavirus; si tiene fiebre más tos, dolor de garganta y dificultad para respirar, debe consultar y no debe concurrir a su trabajo o a la escuela.

Antes de concurrir al Centro de Salud debe comunicarse al 107 (Emergencias Médicas) o al 02983-15491301 (Secretaría de Salud).

Si estuvo en contacto con personas que ingresaron al país en los últimos 14 días, provenientes de los países antes mencionados y no presenta síntomas debe comunicarlo también al 0293- 15491301.

“Cuidarnos entre todos es una obligación”

