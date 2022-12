Difunden una campaña de concientización en torno al monóxido de carbono

13 diciembre, 2022

La Municipalidad de Tres Arroyos comenzó a difundir una campaña de concientización en torno al monóxido de carbono, en cumplimiento de la ordenanza 7393 aprobada en 2020. La normativa establece la obligatoriedad de colocar en todas las viviendas familiares y plurifamiliares, de ejecución pública y privada, detectores de monóxido de carbono con alarma sonora y lumínica.

Claudia González, mamá de Maité, una joven tresarroyense fallecida por intoxicación con monóxido de carbono en Buenos Aires, es la principal impulsora de esta iniciativa, a la que se abocó tras lo ocurrido con su hija. “En el peritaje de los bomberos me di cuenta que existían estas alarmas, y si Maité hubiera contado con uno de estos dispositivos, podría haber salvado su vida simplemente abriendo una ventana. Por eso la idea es trabajar para que estas cosas no sucedan; los aparatos no son tan costosos, son simples de instalar y previenen accidentes y muertes evitables”, dijo en el estudio de LU 24.

“La mayoría de los casos ocurren de noche, mientras la gente duerme, y por lo general en viviendas alquiladas y en lugares turísticos donde el mantenimiento de las instalaciones y los aparatos no es el adecuado. Es muy importante que esto se haga con gasistas matriculados; es entendible que la gente quiera ahorrar dinero, pero la vida es muy importante”, reflexionó Claudia, que agradeció el apoyo del Frente de Todos, redactor de la ordenanza; del intendente Carlos Sánchez que le brindó escucha y contención y de las escuelas e instituciones que la recibieron en su campaña preventiva.

Los dispositivos deben estar ubicados a más de 2 metros de los artefactos de gas de la casa o las estufas de leña, que también pueden producir monóxido si hacen una combustión incompleta. Y se pueden llevar a cualquier lugar donde se permanezca, incluso de vacaciones.

