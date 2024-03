Difundieron la lista de candidatos a delegados. Son 13 postulantes

4 marzo, 2024

La Junta Electoral Municipal dio a conocer el dictamen en el que aprobó las candidaturas de vecinos que pugnarán en las elecciones del sábado 23 del corriente para ser delegados en cada una de las localidades del distrito.

Según el acta número 2 de la Junta, se indican además las razones del rechazo de quienes no cumplieron los requisitos.

Los resultados

Orense:

Los dos inscriptos cumplieron los distintos criterios para ser candidatos. Ellos son: Julián Pérez Olivero y Javier Ruiz.

Claromecó:

Los inscriptos que cumplieron los requisitos y son candidatos son: Andrea Finamore, Leonardo Heim y Javier Alejandro Rens.

*El inscripto de apellido Martin, no cumplió con el Articulo N°4 del Decreto 417/2024 donde se establece un mínimo de avales del 5% del padrón electoral de la localidad en cuestión.

Avales mínimos necesarios: 100

Avales presentados: 51

*El inscripto de apellido Lazcano, no cumplió con el Articulo N°4, donde se establece que los avales deben ser de la población habilitada para ejercer sus derechos políticos correspondientes a cada delegación, en este caso, no llegando al mínimo necesario de 5% de avales de la localidad. Cantidad de avales presentados:

Avales mínimos necesarios: 100

Avales presentados: 134

Avales Rechazados: 76

San Francisco de Bellocq:

Todos los inscriptos cumplieron con los criterios para ser candidatos. Ellos son: Marcos Taboada, Daniel Cepeda, Luis Alberto Montero y María Inés Ferrara.

Copetonas:

Los inscriptos que cumplieron los criterios y participan de la elección son: Sergio Baldini y Julio Ezequiel Zacarino.

El inscripto de apellido Iglesias no cumplió con el Articulo N°4 del decreto 417/2024, que establece un mínimo de avales del 5% además de la no repetición de los mismos entre candidatos de la localidad.

Avales mínimos necesarios: 51

Avales presentados: 75

Avales Rechazados: 25

Reta:

Todos los inscriptos cumplieron con los criterios para ser candidatos.

Ellos son: Marcelo Lazzerri, Diego Zynchenko, Jorge Nielsen y Lucas Sánchez.

Cascallares:

Los inscriptos que cumplieron con los criterios para ser candidatos son: Ernesto Palacios, Nelson Cabello y Fedra Lis Dualde.

El inscripto de apellido Paz, determino la baja de su inscripción a la candidatura.

