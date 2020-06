Bianco: “Ningún intendente puede impedir el paso de un distrito a otro”

“Ningún intendente puede impedir el paso de un distrito a otro. Lo que sí vemos con buenos ojos es que se hagan controles, que es algo distinto a impedir el paso. Tomar la temperatura, preguntar por los síntomas, etcétera. Eso lo estamos recomendando a todos los intendentes”, dijo el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco. En una entrevista que publica La Nueva, el funcionario dijo además que “tampoco es legal que se obligue a guardar cuarentena a alguien que va desde un distrito donde hay algún caso a otro donde no lo hay. Sí está bien controlarlo y chequear que tiene el certificado de circulación, porque en definitiva esa es la clave a través de la cual una persona se puede mover dentro de un distrito o entre los distritos”.

También profundizó sobre el criterio de los 21 días sin casos para que un municipio pueda pasar de fase 4 a 5.



“El plazo de los 21 días es un criterio sanitario que tiene relación con el período de incubación y duración de la enfermedad, porque puede haber gente que transcurre la enfermedad de manera asintomática y más o menos ese es el período en el que dura la patología. Es una manera de asegurarnos de que no hay casos en cada distrito particular”, explicó.

Además también puso en claro el mecanismo previsto para el pase de fase de distritos como Tres Arroyos, que tienen inscriptos pacientes infectados que no viven en el lugar o no han tenido contacto con ningún vecino del mismo. “Los casos en el sistema nacional se le endilgan al lugar donde la persona tiene domicilio, por lo que se asignan en esos términos. Lo que sí estamos haciendo cuando se da algún caso particular, como que se asigne a un distrito un positivo pero la persona en realidad está en otro lado, es activar un mecanismo con los intendentes para que nos eleven una nota y, entonces, el Ministerio de Salud analiza la situación desde un criterio epidemiológico y eventualmente cuenta al positivo para esa comuna o se lo da de baja. Los temas muy puntuales hay que verlos caso por caso”.

