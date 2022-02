Dijo Rey sobre la guardia pediátrica: “la gente perderá comodidad, pero el Hospital puede canalizar la emergencia”

El doctor Horacio Rey, jefe del Servicio de Pediatría del Centro Municipal de Salud y uno de los profesionales que también brindó su atención en la guardia de pediatría de la Clínica Hispano Argentina, que desde mañana cesará en su funcionamiento, aseguró hoy que “si bien no hay que minimizar el hecho de que la gente va a perder la comodidad de usar ese servicio, es importante que se sepa que el Hospital puede canalizar perfectamente la emergencia, está contemplado y hay un equipo consolidado para responder”.

“Es una cuestión matemática. Hay profesionales que están trabajando entre 80 y 90 horas por semana. Que terminan su guardia en el sanatorio y van a fichar al Hospital. No tengo nada que cuestionar a quienes deciden no seguir con este ritmo, que en definitiva es peligroso para la salud de ellos y de los pacientitos”, advirtió Rey.

El profesional atribuyó la situación al hecho de que “hay especialidades médicas que han dejado de elegirse. Hay una cuestión de elección de cada uno en su formación académica, y la neonatología, pediatría, terapia intensiva, clínica, vienen de décadas de ser dejadas de lado y hay allí una cuestión estratégica, que viene de lineamientos de décadas de política sanitaria. La gente elige cosas que le van a dar mejor calidad de vida en relación al esfuerzo, y a su vez muchos que han hecho subespecialidades decidieron quedarse en grandes urbes. Lo mismo pasa en la Terapia Intensiva Pediátrica del Penna, en Bahía Blanca, que durante todos estos días no tenía médicos para la guardia. Además está todo pensado para que sea así, porque hay que ver lo que cobra un médico por una guardia un domingo o un feriado… ¿Quién puede elegir algo así?”

“Nosotros tenemos un equipo lindo, consolidado, en el Hospital. Llevamos años trabajando juntos, y podemos responder a la emergencia, pero no hay que minimizar la pérdida de un servicio que funcionó durante décadas y que era una comodidad para la gente”, concluyó.

