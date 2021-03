‘Dinamik’ una banda nueva, pero con experiencia que realiza covers y los transforma

Ricardo Andreasen es uno de los tres integrantes de la banda tresarroyense “Dinamik” y dialogó con LU24 para comentar de cómo es que surgió este grupo y cuales son los planes a futuro.

“Arrancamos en enero del 2020, un dia hablando de cualquier cosa, dije que tenía ganas de volver a hacer algo, así que nos decidimos y cuando empezamos a pensar en temas y cómo hacerlo, nos cae la pandemia y tuvimos que optar por lo digital” manifestó Ricardo, quien en 2005 había formado parte de la banda “La Mantis”.

Hoy la banda está conformada por “Leandro y yo, contamos también con la ayuda de Hernán Lupardo y por el momento estamos abiertos al ingreso de nuevos integrantes”. Dinamik no ha logrado presentar su show en vivo por el momento, pero indicó que “estamos activos en redes sociales, haciendo videítos de cada tema”.

Son principalmente covers de canciones, transformándolas, y Ricardo aseguró que “son muchos temas de los 80’ y 90’ y nos gusta el hecho de retomar temas que gente de esta generación no escucho, y hacerlos resurgir, como por ejemplo temas de Sandro”. También llevándolos a otros géneros, intentando que llegue a más gente, tocaron temas de No te va gustar, con la colaboración de Mariano González, uno de Ella baila sola, Rodrigo, Zimbabwe, y más.

Por el momento no hay planes de shows en vivo, pero sostuvo que posiblemente cerca de la primavera se logre concretar algún espectáculo.

