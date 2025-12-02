Diputados: Dichiara electo para presidir la Cámara Legislativa Bonaerense

2 diciembre, 2025 38

Durante la jura de 46 diputados, Alejandro Dichiara, oriundo de Monte Hermoso, fue electo este martes como presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Se desempeñará en ese rol durante el 2026 y será reemplazado por Alexis Guerrera en 2027.

Las vicepresidencias primera y segunda serán ocupadas en 2026 por Alexis Guerrera y Agustín Forchieri (PRO). La tercera, por Juan Osaba, de La Libertad Avanza. La cuarta vicepresidencia para el peronista Mariano Cascallares.

