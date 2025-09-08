Diputados provinciales: los votos aportados por Tres Arroyos

Con un total del 60,99% de participación ciudadana en toda la provincia, Fuerza Patria se impuso por una amplia diferencia por sobre La Libertad Avanza (LLA) en la Provincia de Buenos Aires. Así y todo, en la Sexta Sección Electoral, La Libertad Avanza lideró la votación con el 41,7 % de los sufragios, de la mano de Oscar Eduardo Liberman. Ganó en nueve municipios, dentro de los cuales se destaca Adolfo Alsina, Bahía Blanca y Coronel Pringles.

Tres Arroyos obtuvo resultados que no formaron parte de los arrojados a nivel provincial, quedando los tres principales partidos políticos, de esta manera: Fuerza Patria en primer lugar con Alejandro Dichiara, 12.459 votos, un 48,46%, seguido por el representante de LLA, Oscar Liberman, 9.583 votos, 37,27% y Andrés De Leo en tercer lugar con 1.210 votos, 4,70% por Somos Bs As.

Estuvieron habilitados 672.483 electores, lo que representa el 5 % del padrón total. En esta sección se eligieron once diputados provinciales, además de la integración de concejos deliberantes y consejos escolares a nivel municipal.

