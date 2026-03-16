Dirección de Turismo: Convocatoria Semana Santa Frente al Mar en Claromecó
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Tres Arroyos informó que se encuentra abierta la convocatoria para participar en “Semana Santa Frente al Mar”, evento que se desarrollará del 2 al 5 de abril en Claromecó.
Se convoca a food trucks, establecimientos gastronómicos, cerveceros, barras de tragos, artesanos, productores y emprendedores interesados en formar parte del paseo que acompañará las distintas actividades programadas durante los cuatro días del evento.
Los interesados pueden realizar consultas e inscripciones en la Oficina de Informes Turísticos de Claromecó, calle 9 esquina 30, todos los días, de 8;00 a 15:00, o comunicándose al 2983 – 458082.