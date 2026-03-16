Dirección de Turismo: Convocatoria Semana Santa Frente al Mar en Claromecó

16 marzo, 2026 0

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Tres Arroyos informó que se encuentra abierta la convocatoria para participar en “Semana Santa Frente al Mar”, evento que se desarrollará del 2 al 5 de abril en Claromecó.

Se convoca a food trucks, establecimientos gastronómicos, cerveceros, barras de tragos, artesanos, productores y emprendedores interesados en formar parte del paseo que acompañará las distintas actividades programadas durante los cuatro días del evento.

Los interesados pueden realizar consultas e inscripciones en la Oficina de Informes Turísticos de Claromecó, calle 9 esquina 30, todos los días, de 8;00 a 15:00, o comunicándose al 2983 – 458082.

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