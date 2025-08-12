Dirección Nacional del INTA: ¡Afuera!

12 agosto, 2025 3

El Presidente Javier Milei resolvió seguir adelante con su política de ajustes y hoy fue el turno del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), a pesar del rechazo que Diputados le dieron al decreto presidencial que buscaba reducir dicho organismo.

Así quedó plasmado en el Decreto 571/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial con la firma de Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, en donde deja expresado que “Suprímase la Dirección Nacional de la estructura organizativa del primer nivel operativo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía”, de esta manera transfiere sus funciones directamente a la Presidencia del Instituto.

El decreto publicado hoy en el Boletín Oficial se fundamenta en la transformación institucional del INTA, iniciada por el Decreto 462/2025, que modificó su estatus de organismo descentralizado a desconcentrado, bajo la dependencia directa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El documento señala que las funciones del Presidente del INTA resultaban superpuestas con las de la Dirección Nacional, lo que motivó la propuesta de supresión.

El texto aclara que “hasta tanto se concluya con la reestructuración de las áreas afectadas por la presente medida, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de primer nivel operativo y aperturas de nivel inferior de la Dirección Nacional suprimida por el presente acto, las que mantendrán las acciones, cargos, dotaciones y suplementos vigentes a la fecha”.

Volver