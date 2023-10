DirecTV te ofrece más opciones para que disfrutes a tu manera

18 octubre, 2023

DirecTV presenta exclusivas promociones para disfrutar al máximo todos los servicios que ofrece.

El gerente de ventas de HD Satelital, Mariano Moranchel, anunció por LU 24 que el abono mensual es desde 6399 pesos con instalación gratis.

“Abarcamos una zona bastante amplia y en Tres Arroyos está Roberto Damelio, quien hace más de 15 años tiene el local en la calle 1810 N° 28, para atender todas las consultas y asesorar a todas las familias que estén interesadas en nuestro servicio. Lo pueden llamar al 2983-55-6500”, dijo.

“Estamos muy contentos porque este mes hemos sumado algunas propuestas súper interesantes”, destacó. En ese sentido, hizo hincapié en la posibilidad de ver fútbol en todas las pantallas contratadas, el servicio de televisión online DGO y las plataformas de Disney+ y Star+.

“DirecTV no solo es televisión satelital a esta altura, con la mejor calidad de imagen y sonido que este tipo de servicio brinda, sino que también es la posibilidad de tener fútbol en todas las pantallas. Hoy, a diferencia de otros proveedores de entretenimiento, no tenés que estar contratando el pack premium por cada una de las pantallas que vos tengas en tu casa. Ese es un principal diferencial que tiene DirecTV con respecto a otros servicios”, subrayó.

“Además, tenemos DGO, que es la televisión online, tenés todo lo que te brindan las plataformas y los servicios de streaming. Siendo cliente del servicio tradicional, lo tenés incluido gratis. Es tan sencillo como instalarte una aplicación en tu teléfono celular, tableta, computadora o Smart TV, y por lo mismo que pagás el servicio de DirecTV con la televisión tradicional, vas a tener incluido DGO para ver películas, entretenimiento, cine infantil y deportes. Y no solo es esto, también es la posibilidad de tener Disney+, con todo lo que significa la plataforma para la familia, para los chicos. Disney acaba de estrenar la última película de Pixar, Elementos, está La Sirenita, o sea, películas que hasta hace un mes estaban en el cine. Hoy las podés ver a través de DirecTV”, afirmó.

“También tenemos el servicio de Star+. Todo esto incluido en el plan y en el abono. Vos contratás solo un servicio, que es el de DirecTV, y te vamos a dar la televisión online con DGO, Disney+, para que puedas ver las películas familiares más importantes del cine mundial, y Star+, que tiene la Copa Libertadores, las carreras de Fórmula 1, el Mundial de Rugby, ahora el viernes Los Pumas juegan un partido súper importante, tiene la última serie de Francella, que se llama El Encargado, y la Champions League, muchísimo contenido”, resaltó.

“Todo esto lo estamos ofreciendo dentro del abono de DirecTV que tiene más de 165 canales, más de 100 señales en alta definición, por lo cual estamos muy contentos en contarles a toda la audiencia que todo esto vale 6.399 pesos por mes, con una promo súper exclusiva, que tiene la instalación bonificada, es gratis. Va un técnico a la casa del cliente que suscriba el servicio, coloca la antena, hace el cableado y deja los decodificadores funcionando, y después, con un usuario y una clave, que nosotros también lo podemos ayudar a gestionar, accede al resto de los servicios”, explicó.

Asimismo, informó que se accede al servicio HBO+, el paquete premium de películas más destacado que es gratuito por dos meses.

